隔夜最大的消息，其实是美联储的表态——【美联储大转向：今年不加息了】美国联邦储备委员会周三决定维持利率不变，并暗示今年不会再加息。委员会成员在去年12月曾估计，在2018年加息四次之后，2019年再加息两次是合适的。他们还指出，在结束始于2015年12月的一轮紧缩政策之前，至少还有一次紧缩。然而，除非情况发生重大变化，否则目前似乎不太可能加息。缩表计划还将于9月底结束，这一决定与金融市场要求美联储在经济不确定性高企之际停止紧缩政策的压力同时发生。





美联储不加息，这事儿不管从什么角度去解读，对A股来说，都是一个比较有分量的利好。从全球资本定价来讲，去年不管是美股本身的走低，A股的熊市，还是新兴市场货币的一片愁云惨淡，大宗商品价格的每况愈下，本质上都是美联储缩表强势美元的产物。而随着缩表结束，美元对于全球新兴市场的压榨告一段落。





而从国内的货币政策来说，美元加息周期，央行再独立也只能是以降准来维持。但随着美联储加息结束，我们的央行就完全有能力动用降息的手段刺激流动性。从释放流动性的能力来说，一次降息可以对比三次降准的效果，这一点也是值得期待的。所以不论如何，美联储这事儿落地，对于整个2019年的行情来说，都是好事儿。





再说说今天盘面。周四市场仍然维持震荡图形上缘附近腾挪，没什么太大的进展。早盘因为美元的因素，导致周期、有色、造纸等领跑一波，但很快回落。中间以及临近尾盘的一波券商上涨，一定程度上稳定了指数。但是问题还是一样的。





第一就是成交量仍然不足。早盘市场开始放量了，这是好事儿，但是仍然不够，午后量能一定要延续。因为到目前为止，日线级别的量价背离和macd顶背离已经到了无法忽视的地步了，指数想要再下一城只有一条路，就是补量补量补量！！即便不想下一城而是想守住目前的点位来说，补量也是势在必行。





从题材上看也是如此，不管是复旦复华的九连板，金种子酒在早盘再次冲高，还是券商里面选择的华鑫、西部作为龙头以及券商涨停股与二梯队的高度割裂。我们都还是维持判断——指数在这个位置主导反弹的仍然是游资。所以看到有朋友在纠结是高低切换还是强者恒强，我们觉得没有意义。资金决定一切。目前来说，至少游资开始有强弩之末的感觉。所以个股会更疯狂，但是普涨的难度也会更高。



