提几个问题，大家带着问题来看行情。





第一，量能比昨天轻微放大了。好吧，就算我们退一步承认这是放量，但是放量的部分在哪？





大家可以打开分时图，明显能看出，放量集中在早盘。而午后拉升部分，基本上是缩量的。一小时级别与近期市场的对比更加明显，沪指一小时级别的量能在早盘能够与周二形成抗衡，而午后则基本上对比昨天没有本质变化。于是周三市场形成了尴尬的下跌带量反弹无量的格局。这种格局，说是有零星的抵抗尚可，说是强势反转，难免有点强词夺理的感觉





第二，沪指今天午后为什么能够企稳？这个企稳的点位很微妙？





请大家拿出小本本，翻到上周，我们上周用了两天反复给大家讲3050点区间的重要意义。周四市场在最深3053点得到支撑，这个点位基本上在近期的小平台来看，也是震荡的中枢。这个位置得到技术性支撑是成立的。但是还是要说量能，量能上来说，沪指没有真正意义上的企稳反弹，而更像是技术性的反抽。如果接下来仍然无法补量，那么难免还有下跌。





第三，如果3050击穿，那么接下来怎么办？





凉拌，其实没什么所谓，因为3050点以及目前的反弹并没有办法真正的从技术形态上改变A股的现状，不管是量价背离还是MACD的顶背离形态都仍然在被强化中，市场在等待一次放量的技术修复，如果没有，那么必然下行，但我们认为最有可能的强支撑点，反而应该是3010点。而3010点，则是近期另外一个我们反复讲的知识点——即高位收敛图形的下沿支撑。





最后，明明有强势股，为什么不说？





金种子酒走出三连板，汾酒这种二线地方酒的龙头却在下跌，东方通信尘归尘土归土，复旦复华却一飞冲天。看似白马启动的背后，本质上仍然是游资在产主角，而龙头白马的缺位只能凸显一件事——机构资金还没有动作。而机构资金想要有所动作，恐怕在没有重大利好的前提下，更可能是选择回调后有廉价筹码的时候再说。





而像新妖王，复旦复华这种高校科研的品种，你说好不好呢？谈不上不好，但是格局比较小，没有5G的纵深，也没有科创板的故事，想要引发关联炒作难度太高了。高校科研是一个资金容量并不大的题材，这决定了市场没有办法通过复旦复华复制东方通信对整个行情的作用。这是新妖王的短板。





所以，我们观点不变，当然这是牛市，当然这仍然是本轮牛市第一个回调窗口，也是最适合建仓的窗口。而本轮回调之后的再一次启动，必然要伴随风格上的剧烈转向。因为重新启动一定是以机构进场为契机，所以做好低位埋伏，等待风格转向，谨慎对待追高，享受牛回头窗口。



