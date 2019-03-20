昨天和大家讲了，周一的无量拉升之后，留给指数的难题比较大。因为价格重新推高之后，又有多少资金愿意高位接盘，这事儿就比较尴尬了。





其实从图形上看，虽然突破了收敛三角形，但完全可以认为沪指仍然处于另一个更大级别的震荡图形之中，到目前为止，这个图形仍然在收敛中。并没有突破的动力。











而另一方面，因为周一的无量拉升，等于指数已经形成的MACD顶背离和成交量的量价背离，不仅没有被修复，反而被强化了。这也同样诱发了市场调整的需求。因此从这两点上来说，沪指早盘的快速跳水回落，几乎可以讲是必然的。





从板块上看，调整并没有太多超出承受能力之外的内容，前期大涨的电力物联网、边缘计算、燃料电池，猪肉品种，今天领跌，而早盘一度拉升的白酒券商也被拖累跳水。基本上如果套用一句——谁污染谁治理——那就是典型的谁作妖谁作死。





复旦复华这边作为近期的妖股，叠加昨天中央会议重点强调高校科研的概念，今天怒封8连板。但是高校科研品种毕竟有限，资金容量太小，也没有5G、科创板那么大的产业链纵深，独善其身还可以，兼济天下难了一些。很难引起深度共鸣





目前看银行保险工程机械食品等等多少还算是在护盘的品种。所以这些权重没有直接缴枪，说明市场目前的大风险没有必要过分担心。而从技术上面看，大的整理形态还在，所以想下最多3010也是趋势上的强支撑，能守住也就不存在大问题。当然，至于说踏空的机构资金，是以整理形态中就进场，还是最终形成我们之前说的，先向下破位，然后再择机抄底。这些都是后话，目前谈不到。



