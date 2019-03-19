昨天提示大家无量拉升有点水之后，今天指数开始出现纠结了，高位缩量震荡，全天从量能的角度看，唯一方面实在早盘第二个15分钟，换言之，对比周一，只有早盘冲高回落阶段出现了比较明显的放量下跌。此后全天成交量都在快速大幅萎缩。





成交量裹足不前造成的影响，就是热点的快速轮动，昨天吃药喝酒杀猪宰鸡。今天是鸡飞猪跑酒撒药过期。。。与之对应的，市场开始搞起了石化、核电、软件股。画风变得太突然。





你说他不是价值投资吧，又都是些大蓝筹在动。你说他是吧，其实和昨天一样，市场认可度不高——昨天我们就说了，你看着白酒长得好，但是事实上老窖、古井贡、老白干、汾酒都是头板就开板，磕磕绊绊封到收盘。说以资金对于这一波价值投资的猛炒还都有些观望。





而你说昨夜东方通信高位减持2%应该死透吧。今天人民网这只老妖反而又开始走出炒作。带着一批互联网彩票的小崽子们活跃了一把。彩票这事儿都快成老生常谈了，一直说开放，每次都推延，隔三差五炒一炒，也没什么大看点。





但无论如何，这种短平快的热点切换，其实非常伤害市场人气。这给后面市场的再次拉升，留下一个不大不小的问题。





我们之前看整理图形，我们和大家讲，最好这个位置是直接跌破或者放量拉上，因为这两点都将带来资金进场或者将宣告资金已经进场。





但市场偏偏走了第三条就是无量拉升。无量拉升证明资金进场不充分。但是对于观望资金来说，再一次拉高之后，这个位置进场会面临更严重的追高。所以今天的缩量也是如此。对于指数而言，当前位置指望大量资金追高进场，除非出现重大利好，否则难度很大。





因此我们认为当前走势，最合理的反而应该是走出一个比较凌厉的回调，给观望资金重新再来一次进场的机会，并且通过洗盘确认下一阶段的拉升主要方向。





所以总的来说，当然牛市还是牛市，这一点没有改变，但我们认为大家这里要警惕一下指数的方向和波动，放量的强势信号出现前，追高这种操作是要规避一下了。



