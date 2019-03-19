昨天市场突破了短期收敛三角形的整理图形，但明显量能跟进乏力。我们昨天和大家讲了，无量拉升之后，短线震荡可能会加剧。这一点要特别注意。



早盘市场指数出现高位震荡，成交量看似是有一些放大，但是如果大家以小级别来看，30分钟级别上，指数只在开盘半小时形成了放量，而后三根30分钟级别K线均呈现缩量态势。而进一步细化至15分钟级别能够明显发现，早盘即便在头半小时的放量阶段，主要量能放大也是集中在9点45~10点之间的回落过程中。



如果从这个角度讲，早盘市场微量的成交量放大反而比较尴尬了。



而热点方面也是如此，从整体上看，市场仍然无法摆脱一日游的状态，昨天领跑的酿酒猪肉等品种，今天走在跌幅榜前列。



实际上从昨天盘中看，酿酒周期所涉及到的涨停品种中，包括山西汾酒、今世缘、酒鬼酒、古井贡酒、老白干有一半股票在头板就出现了开板迹象，而这些品种今天几乎全部是高开低走。昨天领跑的猪肉品种今天走出领跌。资金延续了上周开始板块间腾挪不断加速的状态。



与之对应，调整一段时间的保险、TMT里面的科技股，比如浪潮中科曙光，OLED里面的东山精密、京东方等等开始走出活跃。同时一些基建品种也在尝试实盘。



早盘最大的亮点是复旦复华的七连板，这里面两重信息要重点关注，一个是科创板属性，一个是混改的逻辑。这两条都是目前市场政策关注度和公司质地能够形成共振的方向，可能会形成年前5G一样的格局。



能够明显看出，资金在寻找新的突破口，但是目前走势都不能说太强。前期妖股因为东方通信的高位减持，高度被压制着，而周期也好消费也好这些传统白马，市场并不认可其暴涨的模式。但资金不断开始寻找白马的发力点，这证明盘整开始进入尾端了。



也因此，我们继续强调大家在震荡周期中的策略——一定要避免追高操作，即便是白马股也不要去追，而是等待优质品种的回调机会。或寻找低位低价有业绩有技术突破的两低两有品种的技术性买点。



当前的市场控制好仓位和心态，一定避免追高，但总的来说，牛市还在路上，这反而是最不需要担忧的问题。



