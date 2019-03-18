上周我们在周末给大家做了一个大胆的预测——随着监管的重新补位，前期引导行情的游资将相对于价值发现型资金，逐渐失去主导地位。因此在本周，市场将迎来一次剧烈的风格转变。





而风格转变的同时，A股目前正处于3050区间，叠加收敛三角形末端的双重震荡格局中，因此风格转变一定伴随着猛烈的方向选择而形成。并且我们坚定的讲，不论方向选择如何收场，资金引导的风格转变必然发生，行情也不会结束。





这些判断都得到市场周一极大地响应和认可，几乎是精准的预言了周一的走势，只不过，我们预期行情的方向选择，应该出现在周三，市场却以更加强势的姿态提前做出选择。





2.5%的沪指强势拉升之后，突破确实是已经形成，但从周一市场的突破来看，有几点内容仍然是值得我们讨论的





第一，是板块，从市场看，不论是工程机械、周期还是白酒，传统意义上的白马股周期股开始占据主导，这与周末消息面上监管的表态形成共振，也符合我们的判断——随着监管导致的游资退潮，接下来必然是价值投资型的品种重新占领高地。周一的风格切换表明了机构资金开始逐渐占据主导。





但这里面存在一些问题，首先就是资金认可度，从今天酿酒作为第一龙头的板块切入来看，涨停板及摸到涨停板的酿酒公司有10家，但其中山西汾酒、今世缘、酒鬼酒、古井贡酒、老白干等五家形成高位炸板，炸板率达到50%。周期品种中，粗略一看，恒逸石化、荣盛石化、国际实业等等也都基本上是烂板。资金第一天就开始分化，这远比此前的热点要偏弱。





其次是真正在午后带动全市场启动的，本质上仍然是一点半直线启动，两点半加速封板的东方通信。东方教主一统江湖，带着妖股卷土重来。但妖股反弹的持续性又是个问题，所以从热点上看，周一的市场存在不确定性。





第二就是量能，从全市场来看，周一的成交量并没有显著放大，仅仅微幅高于上周四周五的单日成交，我们周末在永源财经明确给大家说过，市场如果突破一定是放量突破，能够确认为增量机构资金进场。所以这个位置我们不怕放量突破，也不怕向下跌破，但是最应该担心的是无量拉升。而市场恰恰走的是无量拉升的路线。





所以对于周一的突破走势，我们还是有一点担忧情绪在。当然A股在今年以来屡创奇迹，不断以想象力边缘的最强势姿态挑战新高。这一次能否乘风破浪也未可知。但从技术和盘面的信号来说，这里似乎还有整固需求，同时如果短线无法在量能或热点上形成明确的补短板，强行拉升可能会酝酿更强的洗盘需求。





但当然了，牛市的大氛围不会改变，这是我们坚定的方向，所以本质上大家的策略不变仍然是在牛市的震荡周期，做好调仓换股的操作。



