整个周一盘面，最大的变量是监管。





周末时报再一次表态“摘掉看待做空的有色眼镜”，与此同时周五易村长表态，“看空研报是非常正常的事情”，这是证监会首次明确态度，叠加证券时报头版文章，信号已经很明确了。





这也是我们之前的观点，两大券商机构+官媒的同时表态，不会是毫无来由的。而这一系列的事件，最终会导致的结果就是整个A股生态和风格的强烈变化。





早盘吃药喝酒占据市场主导，工程机械、周期这种许久不见动静的品种也都纷纷有所表现。说实话，看到吃药喝酒的启动，市场习惯性的会有所警惕，但是我们认为，实质上，这恰恰是贴合了我们在周末永源财经（HLC5678YC）里面写的，风格上面的巨大转变。





吃药+喝酒启动，凸显了市场的两个情绪：





其一是防守性，我们反复讲过，这个位置指数一方面处于3050区间的长期最重要的压力区间之下，另一方面又处于市场在上周走出高点后的短期震荡整理周期末端，临近临界点时，以避险为先导的情绪所主导的操作。作为标准的消费避险品种，吃药喝酒的全面启动，说明资金都在关注这个位置方向的选择。

对于方向选择来说，临近午盘的一波拉升有摆脱整理区间的态势，但是大家需要注意一点，即成交量的跟进到目前是不合格的。我们反复强调，一定是放量突破，而无量的拉升即便阶段性站上，也可能最终被定性为假突破的诱多，这一点大家还是要警惕，午后的关键，要看沪指能否补量。





其二，是价值性。上周我们说过，A股这个位置新的增量资金有且只能来自于机构，而市场这个位置迎来长期稳定价值型资金进场的信号，就是价值型白马的启动。不论是外资还是国内公募巨头，消费白马仍然是重仓和偏爱方向，同时从位置上看，也符合我们说两低两有中的一些特征，因此吃药喝酒这个位置的启动，同时也有积极因素，表明了整体行情的主导资金正在发生明显的变化。





总的来说，我们认为市场仍然在积极地寻求出路。在整理图形末端，A股在寻求主动突破的机会，这就是积极信号，我们仍然坚持认为，行情没有结束，继续看好。只不过如果迟迟无法补量，大家要注意减仓。



