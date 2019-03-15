中午提示大家，市场并不是强势拉升，而是仅仅在整理图形上继续做宽幅震荡，午后市场回落。

从技术上面看，沪指仍然处于一个非常标准的收敛整理形态中，成交量逐级萎缩，图形逐渐收敛，如果按照目前的节奏，快的话下周初，慢的话周三也要做方向选择。





大家说震荡是不是好事儿，我觉得见仁见智。本周已经无数次的和大家讲，A股以游资作为第一波推升主力，在当前位置是必然要形成调整的。对于技术面来说，以收敛图形几乎重心不下移的状态完成对MACD死叉的技术修复，可以说是最好的形态。





对于后市而言，方向选择固然对短期方向很重要。但大家需要明确一点，即这个位置不论市场最终以什么方向完成突破，一定伴随着增量机构资金进场的背书。





原因很简单。我们此前给大家讲的最重要逻辑， 为什么这个位置应该期待调整，就是如此——大比例机构资金踏空之后，其实都在等进场机会，这里面包括公募、包括养老金、包括不断涌入的外资，无不如此。因此指数在这里如果最终以向下跌破支撑的形态完成方向选择，我们认为向下的空间也不会太大，2900点附近机构会形成加速涌入的局面，因此如果真的出现向下的调整，对于大家来说，是很好的进场点。





而如果这个位置再次以最强势的路径完成调整——以放量向上突破完成方向选择，那么这种形态只要一出现，本身就意味着已经有机构资金进场了，没有其他的选择。因为游资推动的炒作，到今天这个位置已经是阶段性的极限。虽然A股目前存在大量低估的优质的白马品种，但以游资追求的噱头炒作来说，缺少一个如5G一样政策、行业、业绩、题材多重共振的选择（这也是为什么近期市场的热点持续性每况愈下），所以指数如果强势上涨，一定是确定的机构资金进场的信号。





所以这里可以说是进可攻退可守的位置。所以不需要过度的恐慌。耐心等待市场自己展现出资金的心态和情绪。我们目前要做的，就是少量多次的分批，在此前讲过的“两低两有”品种中，逐步把底仓建好。



