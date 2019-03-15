昨天政策面严查配资的消息一出，市场震动。大幅度回落。今天早上，证券时报头版评论——近期监管层对券商配资风险的排查，是为了防范潜在风险，让市场运行更加健康。实际上，当前整个市场的杠杆率并不高，通过场外配资入场的资金量远不及2015年股市异常波动之时，投资者无需过度恐慌。





近期媒体的各种声音，包括今天早间易会满主席对于看空研报的评价，其实很能看出监管的小心思——既要牛市，又不要疯牛。所以疯了要降温，但是降大发了还要翻过头来给一点温柔。





所以从这个角度来说，我们认为对于大方向大家是不需要过分的恐慌的。这个观点我们继续维持，目前就是牛市，对于牛回头当然操作上还是要慎重，但是心态上要轻松一些，这是分批进场的机会。





但对于早盘反弹，很多朋友看着又很激动，说是不是行情已经结束调整，这就要起来？我觉得给大家看一张图会比较清晰。

早盘反弹存在两个问题。K线层面，其实市场已经形成了一个日线级别的收敛三角形，这个整理图形的中枢，恰恰是我们之前反复讲的非常重要的3050点位。所以后续行情究竟何时完成调整，我们认为至少要有放量突破短期震荡整理图形的形态出现才行。





另一方面，成交量上，也是完美呼应了当下的调整走势——30分钟级别成交量能够明显看出，近期形成了量能的逐级萎缩。这也证明了，多空开始逐渐进入平衡，后续一旦缩量达到极限，方向选择随时就将展开，届时才是指数完成突破的时间点。目前看应该是在下周周中更加合适。





板块方面，早盘上海本地股+农业领跑。猪肉农业等品种成为了近期持续性最好的品种，从热点上看，虽然最近两天市场波动较大，但是板块持续性其实在复苏。其实这也是我们一直强调的，虽然指数剧震，但是资金并没有离场，今天早盘没有一家跌停，对比于昨天还有80家左右的跌停股。这种情绪明显好转的信号值得大家期待。





所以总的来说，目前处于整理形态中，追高还是要谨慎的，但大的方向和未来方向选择，我们维持乐观的判断。时间点大概在下周周中。在明确的突破前，要有耐心，并且享受一下牛市难得的调整带来的休息的机会吧。



