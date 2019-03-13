昨晚消息面比较平静，最大的看点是科创板再继续提速，原本是7月份上线，按照新的进程要提前到6月。





今天独角兽概念也在应声而起。科创板应该说是今年最确定的题材狂欢。有一点像当年的一带一路和自贸区，第一是确实能看到实质性受益的品种，第二是政策徐徐推进市场不断接受，有这么一个不断自我强化的过程。





所以大家看整个的科创板炒作，从券商、到创投、从产业园区到独角兽、现在到了参股的影子独角兽，不断在层层推进。这种模式，和炒作的横向宽度，都比当初横空出世又毫无借鉴参考的雄安，在资本市场炒作上更加“接地气”一些。所以，整体上看，科创板盛宴，仍然是今年最重要的主题投资。





科创板的提前还有一个好处。就是对行情的联动性。我们之前讲过一个逻辑，我们说监管部门为了搞好科创板，当然会从上市公司质量，引入资金数量等方面做出巨大努力。但是我们说另一个纯粹靠监管无法解决的，其实是科创板的定价和估值体系。因为科创板的估值一定对标的是一个更加适用性高的市场，从中国来说，毫无疑问，只能是主板。所以科创板想要搞好，主板的行情不能结束





所以另一个尴尬的问题，也就是我们之前讲过的——总不能科创板刚推出，A股行情就结束了吧。那就成了天大的笑话。尤其是作为主板制度性改革对接的注册制和退市机制。这些政策释放的窗口，大概率还会有行情的配合。这算是A股一直以来讲政治的惯性。





所以科创板提前其实很好的标识了，2019年的行情不会寂寞，如果足够强，那么本轮上涨会一直联通科创板之后的上涨行情，成为一轮大牛市。如果市场在后续需要震荡，那么我们也认为在科创板进场之后，至少六月份会形成又一轮主板快速拉升的献礼行情。我们目前还是偏向于前者。所以无论如何，2019年的市场都不会寂寞。





回到今天的行情，其实大家都很明白。昨天我们提示了这个点位的特殊性，我们说量能没有萎缩到位，因此市场后续还有震荡的需求，今天指数应声下跌，符合我们的判断。行情目前就是如此进入了一个宽幅震荡周期。这个位置大家要重点做好调仓换股，耐心潜伏。牛市远没有结束。



