指数周二盘中走出巨震。午后1点18一度形成急跌。对指数而言，我们认为市场的震荡是正常的。





从技术层面上看，至少两个问题是目前市场正在努力消化解决的。其一是3050区间的抛压。从技术图上更能够看出，3050一线，基本上是市场2016年股灾之后低点以来，长达三年时间市场不断震荡的中枢区间。这个位置几乎是过去三年最重要的压力/支撑位，因此市场在这个位置展开震荡消化是必然的。尤其是面对自底部启动以来，大量翻倍股积累了强大获利盘的背景下，应该这么说——如果非要选择一个点位，作为第一轮市场震荡的窗口，那么3050区间是最合适的。

其二是短期市场开始陷入放量滞涨的节奏。同样自上周开始，指数开始呈现出放量滞涨的状态。本质上，这也是因为获利盘过于丰厚之下，市场筹码加速分化清洗所反馈出来的，这一点在今天的分时级别尤其显著。而从日K线级别来看当下还能保持接近5000亿的成交，很可能反馈出的是震荡洗盘尚不充分，因此从震荡的角度来说，恐怕还会有延续的空间。





板块方面，周二几乎完美演绎了看上去很美这句话。事实上如果大家有心的话，至少最近一周时间，市场持续形成了一种低位品种快速轮动的状态。





从半导体，到电力联网，从黄金有色到獐子岛这种低价问题股，甚至传媒这种连跌三年的题材也在今天形成涨停潮。但同样的，近几天行情几乎没有连涨两天的题材。我们还是维持之前的判断没有改，就是高位妖股调整之后，溢出的资金并没有离场，而是在快速挖掘新的热点。





但可惜的是，这些资金说好听点叫学聪明了，说难听点叫老油条了——近期的资金战术，就是但凡有一点荤腥的题材，就全面快速涌入，然后借着快速打高以及牛市思维下开始吸引跟风盘进场接盘。紧随其后快速形成出货之后的回落。这也是我们说，市场正处于牛市初期资金切换阶段的原因。





下一轮的拉升启动，一定会以价值潜力股的爆发作为最重要的看点。所以近期其实对于大家的心态是一个考验。能否禁得住弱水三千的诱惑，去只取那一瓢我们讲“两低两有”——低位、低价、有业绩、有突破——的品种耐心等待，是决胜下一轮行情的关键！！



