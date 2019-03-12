消息面还是比较有意思。一方面是高管开始议论减持潮——昨夜网宿公告，大股东减持6%，拟套现25亿，除了网宿科技外，至少还有十几家公司减持。新五丰股东高新财富拟清仓减持不超15.96%股份，东制药控股股东拟减持不超6%股份，南洋股份控股股东累计减持公司5%股份，太安堂控股股东拟减持不超5%股份，广电电气股东高云涛拟减持不超4%股份，慈星股份实控人拟合计减持不超4%股份，富瀚微股东拟减持不超2%股份等等。





很多人痛骂高管减持，觉得这和市场认可其公司概念相违背。我们觉得倒不妨心态放平和一点。真正牛X的市场，是让高管不舍得减持。高管也是人，是人就有功利心。减持减持，无非也是熊怕了。况且所谓的大股东里面，很多是股权基金。我认识几个股权的朋友。有一家经理过年的时候聊天，说基本上已经在借钱发工资。





去年一级市场饿得半死。今年行情转暖，要允许人家合理合法的套现。这也是市场化的进步。真正的牛X，不是不允许减持，而是让你舍不得减持。





另一个是证券时报旗下券商中国的文章——证券时报：A股月涨20%并不罕见 继续上涨概率大。怎么说呢，媒体这两天尤其是时报，除了助涨助跌煽风点火，真的看不出独立思考独立报道的新闻人的信条。





行情方面，早盘市场继续强势拉升，但个股层面其实分化很严重，昨天以及今天领跑的电力联网概念，几乎所有的涨停板都出现了高位开板和板上放量的状况。大家其实也能够感受到，近期持续性还是有问题。





而与之对应，沪指当前的位置很可能侧面解释了这一问题的原因。最近两周以来，市场围绕3050点展开争夺，而这意味着恰恰是贯穿了2015年熊市底部以来的最重要的行情的中枢。这样一个位置以及沪指完成3000点补缺的背景下。我们认为展开震荡和筹码的分化是正常的。





但另外一方面，我们认为大家没必要担心，就像半导体、电力联网、传媒等等低位品种的轮番启动，证明了资金保持了极高的活性和对后市的期待。在这种行情下，我们认为大家最重要的是做好调仓换股，积极埋伏有业绩、有技术突破，同时低价、低位的“两有两低”品种。





总的来说，正常震荡消化洗盘，是为了更好的走的更远，没必要担忧！坚定看好牛市







