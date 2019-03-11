A股突然有美股的感觉，周五一天下跌，周末看大家留言，一点犹豫都没有，今天市场直接往上干，沪指涨2%收复3000点，创业板暴涨超4%再创新高，250股涨停！旱时旱死涝时涝死。





高盛今天发布研报，说得好——随着投资者“害怕错过的情绪升温”。其实A股历次大牛市都不乏这种情绪，2014年的水牛如此，2017年的6124点大牛，老股民都知道，当时4000点以上的行情机构是踏空的。所以A股真的是一个诠释什么叫众志成城的地方





所以提升金融自信，提升1.4亿个家庭的幸福感，提升民族凝聚力，简直没有比一轮大牛市更适合的了。





周五我们讲了一个观点，今天市场完美的体现——即虽然出现了高位调整，但资金并没有真正意义上的离开这个市场，周五的半导体，和今天的特高压。动辄涨停潮，就是最好的体现。有资金在，有人气在，行情不会终结。





板块上看金融股今天分化，这个正常，上周的三道金牌，本质上还是说对短期暴涨有所不满了，所以后续拉升权重一定是慎重的。今天拉沪指的主力是白酒为首的白马蓝筹，也符合目前外资加速进场的态势。





题材上今天全面爆发的是特高压，直接的催化剂是国家电网在2019年度工作会议上提出，加快建设具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业；同时，这种新炒点+科技光环的品种，要特别重视了。年初至今几个大爆款，5G如此、柔性屏如此、超高清视频如此，周五的半导体如此，特高压也是如此。





纯粹的电力股和电子元器件都没有这种潜力。因为缺少了讲故事的空间。习惯讲故事，这是牛市的第一步，后续还会延伸到基本面的去伪存真上，这对于价值投资者是好消息。





今天市场中，对于一些回落的老品种，芯片、软件等老的科技我们认为没必要过分的担忧，资金周五是真金白银砸进去。短时间行情不会终结。但周五的爆炒，对于这些品种，仍然是鸡犬升天的味道浓一些，后续能否形成基本面的联动，是真正牛市进入健康牛的标志。



