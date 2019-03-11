周末消息面极大地在市场早盘形成共振。



其实观点我们在周末已经很明确的讲过——不管是监管的“不表态”还是多家媒体的连续表态，本质上都点明了市场的大方向——涨，那是一定要涨的，牛市一定要延续；但，年后的上涨节奏，有点过于“疯”了，所以也要受到限制。



所以抱定了这种思路，市场接下来一定会向两个方向演化——权重股，难出疯牛，缓慢前行；题材股，遍地狼烟，各种资金左突右冲寻找机会。所以如果说过去一个月是全市场搭台的时间，那么接下来会更加多的把聚光灯给到题材上。一方面延续赚钱效应，另一方面减少对于指数层面的影响。



也挺好，疯牛、病牛、慢牛、长牛都是理论，股民要的是“赚钱牛”，而能够满足这一点的，就是题材的盛宴。



所以大家看到上周五半导体板块的全面爆发。以及本周一特高压的涨停潮，都是如此。但我们还是要提醒大家一句。这两天的题材爆炒，都还是有游资的身影在里面。多少有点眉毛胡子一把抓的感觉。因此上周我们也说过，后续想要真正意义上的健康牛赚钱牛。题材必然要经历去伪存真。



半导体的炒作不可能就此结束，但更加回归业绩，更加回归行业核心，一定是大趋势，把握住这种变化，才能把握牛市第二阶段的赚钱要诀。这是接下来的行情演化方向。



消息层面，宏观数据堪称喜忧参半。周末二月社融和新增贷款数据公布，全部大幅低于预期。社融7000亿，预期1.3万亿。人民币贷款，8800亿，预期9500亿。很多人在今天早盘的担忧，也是源于——第一波反弹，很多资金认为是社融数据超预期复苏带来的利好影响。



但大家也要明白，二月社融的过低，本质上还有一个原因就是春节。按照中国人的传统，春节前都不愿意借债，反而是要还钱的。这对社融和新增贷款的影响还是存在的。所以往往每年的春节月都是小月。如何看到真实的社融数据趋势？两种办法，要么1+2月看总量，今年是5.3万亿，比去年同期多了1万亿。要么是等3月份的数据出来再说。所以无论哪一点，至少暂时对市场的影响是有限的。



所以总的来说，市场有震荡，但我们说，这是合理并且应该被欢迎的。一往无前固然美好，但对于散户投资者而言，单边的大牛确实很难把握。有回调窗口，其实是给了更多人上车机会。所以第一波行情还在看戏的朋友。这个位置，要真正意义上的行动起来了。



