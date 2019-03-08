



A股不愧为是一放就疯，一管就死。不过印象中，之前和大家讲过，市场到目前的状态，对于高位妖股来说，无外乎两条路可以走。要么不管，等待高位资金出货完毕，那就是猛烈下跌——其实大家从最近几日的换手可以看出，完全是庄家对敲，拉升股价以求出货机会。而如果管了，那也就是今天这样，难逃一死。





我们认为在大结局已定的基础上，监管部门应该说是最大程度的保护了市场——用了最少的行政干预，既没有特停也没有问询更没有作出害人精的表态。而是以券商下调评级的模式，完成调节。可以说是最大程度的限制了看得见的手对市场的干预。





同时必须再次为新一届监管点赞——【证监会：对今日市场表现不做评论】关于今日市场表现，证监会新闻发言人表示，不做评论，证监会将履行好监管职责，促进市场健康稳定发展。尊重市场化，这就是一个重大的进步。中信评级的问题究竟是否有授意，我们不做评价。但无论如何，既保证监管的有效性，同时在市场最脆弱的时候限制行政干预的力度。这就是进步。





不过话说回来，两份评级研报，市场砸了140个点，250家跌停，A股很难说是信心脆弱还是反弹泡沫大。或许兼而有之，这也是领导们接下来应该关注的问题。饿不死的问题解决了之后，我们要尽可能的吃得好，再往后，就要开始寻求吃得健康了。这也是一种进步。





对于市场来说，回调是必然。但是我们还是和大家强调，市场回调下跌，并不改变我们对于牛市启动的判断。本周反复提示大家高位剧震窗口开启，而同时，我们也在提示大家这仍然是牛市中的调整，要摆正态度。





做出这种判断的原因有几个。第一个是涨停板，早盘市场大幅低开，但是涨停板完全暴露了市场的风险偏好。在上午收盘涨停88家，跌停仅仅8家。即便下午跌停家数骤然上升，市场在收盘仍然保持70家涨停97家涨幅超过7%的姿态，可见情绪仍然在。市场已经被盘活。





第二个是热门品种，半导体今天领跑盘面整个板块出现了一次涨停潮。这里面当然有昨晚消息面的利好，但我们还是要提示大家，注意，并不是最受益行业利好的核心品种，而是和之前炒作5G一样，是鸡犬升天，甚至核心品种涨幅局后。这说明，随着高位妖股的回落，同样还是这一批资金快速寻找着下一波拉升的标的。而目标很明确，就是半导体。





所有以上两点大家能够看明白。首先，情绪仍然非常活跃，风险偏好极高，包括中信建投和人保，盘中都大幅开板上行，有资金再抄。其次即便是高位离场的资金也没有选择真正的离场，而是底部选择了新的方向在参与。这一切都在说明一点——牛市还将继续！！



