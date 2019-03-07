3月7日下午，证监会副主席方星海赴政协经济界别委员驻地旁听联组会议。对于记者提出的是否还需采取举措活跃市场交易的问题，方星海笑称“目前还不够活跃吗，这个现在不好评论，我觉得现在挺活跃的了。”





易主席不好说是不是牛市，方星海不好说够不够活跃。这种表态明显是将市场的还给市场，减少行政干预。应该说，这种“小政府”的监管思路，在过去A股历史上都是少有的。但方副主席最后一句话很值得玩味——我觉得现在挺活跃的了。





不便表态的背后，是活跃还是疯狂？值得玩味。





周四市场放量1.1万亿，沪指单日成交创下5257亿的单日峰值，真的是太疯狂了。指数虽然全天没什么太大的收获，但是个股层面超过250家公司涨停，情绪面全面回暖。





这里面券商的数据堪称火上浇油。目前已有20家券商公布2月财务数据，2月份合计营收119.3亿，比1月份增长11.25%；合计净利润53.74亿，比1月增长45.54%。头部券商中，中信证券净利8.15亿，同比增长175%；中信建投净利润4亿，环比增长93%；国泰君安净利润环比增长137.6%，海通证券净利润环比增长73.6%！因春节假期，2月份只有15个交易日，1月份有22个交易日。





这数据很可怕，因为这才刚进入牛市几天？整个券商的业绩已经起飞，戴维斯双击说来就来，特别是如果想象一下接下来牛市能够延续，经济业务，资管业务，再加上科创板的业务展开。券商真的是三年不开张，开张吃三年。金融权重不动，市场大方向问题不大。





我们自去年10月份开始提示大家市场进入底部区间，自今年1月份开始提示大家——最快年后会有一波吃饭行情启动，这些观点到目前都得到了市场的印证。对于现阶段行情，我们还是维持观点——牛市已经来临，大家要做好的，就是投资思路的转变。





但是对于短线而言，提示大家一句，做好高低切换，因为高价妖股的风险开始激增了，有点击鼓传花进入疯狂阶段的味道。这个阶段开始有不计后果的资金涌入接盘了。后续只有两种可能，监管收紧气球戳爆死一地，以及游资出货完毕气球快速放气死一地。





风险收益比已经过于悬殊。谨慎对待。





而对于低位品种，我们认为牛市来了，一旦市场出现强分化，低位绩优品种的盛夏时节就到了，会迎来野蛮生长。



