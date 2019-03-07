周四早盘市场波动明显在进一步加剧，沪指跌幅一度逼近1%，创业板则直接打到2%的回调幅度。但随后又都拉回来。东方通信在高位虽然封板艰难，但大方向是岿然不动，这成为了市场人气的稳定剂。





同时高位的金融股比较坚决，人保、财通、大智慧继续一字板封死。这里面也和昨晚公布的券商业绩有关。





目前已有20家券商公布2月财务数据，2月份合计营收119.3亿，比1月份增长11.25%；合计净利润53.74亿，比1月增长45.54%。头部券商中，中信证券净利8.15亿，同比增长175%；中信建投净利润4亿，环比增长93%；国泰君安净利润环比增长137.6%，海通证券净利润环比增长73.6%！因春节假期，2月份只有15个交易日，1月份有22个交易日。





这数据很可怕，因为这才刚进入牛市几天？整个券商的业绩已经起飞，特别是如果想象一下接下来牛市能够延续，经济业务，资管业务，再加上科创板的业务展开。券商真的是三年不开张，开张吃三年。金融权重不动，市场大方向问题不大。





只不过短期而言，波动加剧之后，我们只担心一个问题，就是狡猾的资金在给投资者形成惯性思维——跌一次，你觉得没机会，我拉起来了。跌两次你觉得行情结束，我又拉起来了。跌三次，你觉得没问题一定能拉起来，对不起，狼真的来了！





这种是比较可怕。所以牛市急跌补仓最好是应用在前期头一次急跌调整中最佳，后面随着时间推延风险会越来越大。





其实早盘看，市场还是有明显的风格轮动有色、稀土以及低价股作为概念板块整体都在涨幅榜前列。而近期领跑的酿酒，通信，则领跌市场。有声音认为是对于近期所谓垃圾股爆炒的一种监管风险的预期。我们认为更像是合理的高低切换和轮动。这是比较典型的牛市节奏。





之前和大家讲过，第一是牛市很可能会以横盘和盘中剧震，代替回调整固，而且很可能指数不动个股涨跌差巨大。第二是目前最适合关注的其实是绩优的低位品种，尤其是一些绩优低位并且得到资金关注刚刚启动的品种。这也是接下来市场的风险收益比最高的方向。





至于高价妖股，我们倒希望监管能够手下留情，牛市一定是需要妖股的，虽然妖股本身是一种病，但不可否认一轮上涨确实能够解决A股本身的太多问题。当下的市场，需要两害相较取其轻。



