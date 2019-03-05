早盘市场在题材的带动下继续强势翻红，OLED完成了这一波的调整之后，开始有焕发第二春的姿态。之前在2月22日我们给大家分析了创业板完成双底突破。但即便以技术形态分析，双底之后的快速爆发也远强势于市场的预期，不管是主板还是创业板，甚至没有回踩支撑的姿态，就开始高歌猛进。





这种走势基本上是以往牛市到第二波拉升才会有的姿态，只能说A股确实是饿了太久，随着政策的急速转向，资金迫不紧待的选择进场。





其实这也是我们在此前反复提示大家——即便调仓也要保持底仓的原因。因为一旦牛市来了，思维就要全面转变，一旦错过可能就在没有上车的机会。





但虽然题材在高歌猛进，我们认为大家需要注意到另一个信号，就是上证50的高位分化，从3月4日开始，上证50，高位出现了四次30分钟级别放量，而这些放量，均以小阴线震荡，或中阴线回落的形态出现。





作为第一波拉升的主力品种，上证50所代表的的权重在当下开始呈现出阶段性的疲态。而这种疲态最终会反馈到整体市场上。因此我们认为，在中长期牛市已经启动这个观点不变的基础上。短线很可能要开始本轮牛市的第一波震荡。这会是一次最好的调仓换股及补仓的机会，可以留意一下。





至于中期，我觉得大家没必要担心。就在昨晚，中信证券推出员工持股计划，计划持股不超过10%。目前中信市值3000亿，意味着要拿出300亿做持股计划，算上1500人的目标范围，大概平均每个人200万，不是小数目。而尤其这个时间点，中信股价反弹已经超过50%，持股计划锁定期两年，意味着作为最大级别的券商，中信以真金白银和员工福利，在支持和看好A股的未来走势。





所以总的来说，我们维持牛市已经来到的判断不变，但短期大家要注意猛烈上涨之后获利回吐可能造成的影响。





而早盘在板块方面，四川长虹等受益超高清电视的消费升级利好，开始全面启动，但本质上，我们认为这是低位低价股的补涨在蔓延。超高清电视作为5G的延伸应用层，目前对公司的业绩影响非常微妙。但市场能够强势认可，说明了牛市逐渐深入人心。那么接下来消灭低价股，消灭低估值的历次牛市的最先一波机会，就还会继续上演。调仓换股之中，大家不妨关注这两类方向。



