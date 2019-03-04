大A股终于在周一，人如其名般的走出了一个A型反转。



上周我们连续发文指出——接下来市场将进入牛市的第一个调整阶段。大家要做好高抛低吸，也要做好调仓换股，这是本轮牛市第一个，也是最好的一个追车进场点。本周市场完美的契合了我们的判断。



消息面上，周末的多重利好成为引爆的关键：



第一是科创板细则出台；第二是新闻联播连续报道资本市场；第三是政协正式召开，A股进入两会时间；第四是美联储明确表示加息推迟。



当然，最大的利好还是科创板细则。对于科创板来说，解读已经很多，大家可能关注更多的是门槛和交易制度，我们简单说一下，对于交易制度改革，我们认为不是最迫切的，科创板首先重要的是开通，要完成对优质创业型企业的融资服务，来吧更多的优质企业留在国内，这一点很重要。而从资本市场改革的角度出发，注册制和退市机制远比交易制度更重要。因为前者是市场参与者与市场主体之间的公平，后者是参与者之间的公平。后者不公平顶多是赚多赚少，前者不公平则会造成各种无端踩雷和更严重的问题。



至于50万的门槛，诚然将很多投资者拒之门外，但是我们认为这更意味着一旦科创板爆炒，那么A股的影子股、创投类企业一定会有巨大的机会。那么科创板会被爆炒吗？



我们认为第一批应该说是毫无意外的，同时，科创板这事儿，更重要的是时间。周六凌晨发布，几乎就是一个字——急！科创板从立项到发布细则，用时只有116天，从征求意见稿到正式稿出台只有31天，并且火急火燎的赶在两会前公布。可以明显看到监管部门的重视和急迫的态度。



对于科创板而言，很多朋友觉得有门槛在，和我没关系。同时与A股隔离，所以看不看两可。我觉得两条逻辑链大家是要明白的，弄明白这个就明白了为什么A股的反馈会这么大。同时也就明白了，当前的调整，到底是回调还是行情结束。



首先是一条明线：boss点名科创板——科创板必须要搞好——挑选最优质的企业上科创板——爆炒——A股影子股受益。这一条主线基本上是现在大家都能看懂的，也是近期科创板品种连续表现的原因。更是证监会为什么连夜发细则争分夺秒的所在。



但另一条暗线大家也要明白：boss点名科创板——科创板必须要搞好——科创板估值对标的必然是A股主板——主板走熊科创板无法避免——而科创板又因为boss点名所以必须要搞好——因此科创板强势献礼的前提，是A股主板行情不能终结。



因此，我们一直和大家强调牛市已经启动，大家要坚定牛市思维，也是如此。



回到今天盘面，上周明确给大家提示进入牛市第一个调整区间。这个位置因为前期涨幅过急，所以一定会出现比较强势和大幅的震荡洗盘——个股层面。这个在上周的几天放量星线中并没有被完全的消化。所以接下来大概率是震荡周期。这个震荡在指数层面可能不会有今天这样的强势展现，但是个股层面会比较剧烈。大家可以做好准备。



震荡不是坏事，洗盘也不是，牛市里面，没有震荡连上车的机会都拿不到。这是本轮牛市第一个明确进场的机会，请务必把握。



