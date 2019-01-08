【今日题材】

1、国内外核电建设提速产业链公司望爆发

据媒体报道，印度计划2031年前新增21座核电站，设计装机总容量为15700兆瓦。目前印度国内共有9座 核电站正在建设中，计划在2024年至2025年完工；未来还将新增12座核电站，计划在2031年前完工。

相关概念股：

久立特材(002318)是国内核电蒸汽发生器U 型管双寡头之一，核1,2,3级无缝管以及核2,3级焊接管产品已全面覆盖我国第三代核电管道管产品。

东方电气(600875)作为核岛、常规岛设备供应商，产品几乎涵盖所有核岛主设备及常规岛汽轮发电机组等。





2、覆铜板迎来开年第一涨5G建设的推进将带来需求的爆发

据报道，2019刚刚开始，覆铜板就迎来开年第一涨。日前建滔发布涨价通知表示，由于工厂生产成本高企，加之工厂纸板库存已达底线，故从1月2日起对所有纸板加价10元每张。涨价的不只建滔，福建利豪电子科技股份有限公司也在1月2日发出联络函，称因前期板材的价格持续下跌，造成公司经营亏损，为维持公司持续经营，公司将对(DE字/L字)各规格板材价格上调3元每张，22F/CEM-1各规格板价格上调5元每张。

相关概念股：

华正新材(603186)建成了业内先进的高频覆铜板专用生产线，并研发定型了一系列适用于5G通信技术的高频材料产品，有望在5G时代占得先机。

景旺电子(603228)是PCB龙头之一，公司自主开发并掌握了金属基覆铜板的生产技术，自主生产金属基覆铜板，有效降低了金属基电路板的生产成本。





3、光子人工智能芯片助“中国芯”换道超车光子芯片公司受关注

据媒体报道，由清华、北大、北交大等高校博士生创业研发的光子人工智能芯片项目近日落户顺义，在技术上实现不少突破，未来可广泛应用于手机、自动驾驶、智能机器人(300024)、无人机等领域。据悉，芯片的设计、加工、封装、测试全部在国内完成，摆脱了对国外高制程光刻机的依赖，是我国在芯片领域换道超车的核心技术。

相关概念股：

光迅科技(002281)在硅光子芯片领域处国内领先，拥有10G及以下光芯片和电芯片量产能力，25G光芯片技术指标与国际同类产品水平持平。

亨通光电(600487)已经完成100Gbps硅光芯片的首件试制和可靠性测试，完成硅光子芯片测试平台搭建，2019年实现批量供货。









4、特斯拉上海超级工厂正式动工 国内产业链公司将直接受益





据报道，1月7日，特斯拉CEO马斯克从美国抵达上海，参加当日下午举行的特斯拉上海超级工厂(一期)开工典礼。马斯克表示，争取今年夏天完成上海工厂初步建设，在年底开始Model 3的生产，并在明年实现大规模生产。





相关概念股：永利股份(300230)、均胜电子(600699)









【要闻】

2、周小川：货币政策仍有量化调整空间

3、银保监地方“三定”呼之欲出 多地省局党委班子陆续批复

4、中国去年12月末外汇储备报3.0727万亿美元

5、财政部、税务总局相关部门正在研究个税房租专项扣除落地过程出现的新问题

6、特斯拉超级工厂在临港正式开工建设

7、阿里巴巴：马云从未转让和退出淘宝股份

8、最高检决定依法对中船重工原党组副书记孙波逮捕

9、财政部向社保基金会划转其所持太平集团股权的10%

10、《疫苗管理法(草案)》征求意见：制售假劣疫苗处罚升级

11、广东省市场监管局：权健在广东不能开展直销经营业务

12、权威人士建议进一步研究商誉减值的会计处理

13、上海：调整车船税和涉及企业用地成本的相关税收 预计2019年减税40亿

14、天津开展专项整治行动：查扣违法保健品逾四万盒

15、科创板研讨细则曝光 发行上市标准或分五维度

16、美国三大股指全线收涨 亚马逊市值超微软成全球市值最高公司









【增减持】

翰宇药业(300199)：拟4亿至8亿元回购股份

理工环科(002322)：拟5000万至1亿元回购股份

金域医学(603882)：股东拟减持不超6%股份





【个股公告】

新开普(300248)：蚂蚁金服子公司2亿元受让6.28%股份 成第二大股东

新研股份(300159)：控股股东拟变更为嘉兴华控

和而泰(002402)：深国资平台旗下基金拟受让公司5.02%股份

我爱我家(000560)：微软中国将为公司提供技术支持

比亚迪(002594)：2018年汽车累计销量52.07万辆

鸿特科技(300176)：控股股东转让公司5.68%股份

中来股份(300393)：实控人协议转让公司7.3%股份

金圆股份(000546)：康恩贝(600572)集团协议转让公司5.01%股份

天邦股份(002124)：2018年商品猪销售收入同比增81.83%

红相股份(300427)：2018年净利预增78%-103%

隆华科技(300263)：2018年度净利润预增162%-183%

佳电股份(000922)：2018年净利润同比上升120%-145%

光莆股份(300632)：2018年净利预增100%-130%

深南电路(002916)：向上修正业绩预告 2018年净利预增50%-60%

圣农发展(002299)：预计2018年净利润同比上升376.04%—385.57%

当升科技(300073)：预计2018年扣非后净利较上年同期增长95.42%-115.99%

乾景园林(603778)：签订4.5亿元重大合同

中国铁建(601186)：中标123亿陕西省眉县至太白公路PPP项目

达实智能(002421)：签署安徽省淮南市山南新区综合医院PPP项目(一期)合同

科达洁能(600499)：第一大股东将获纾困资金支持

蓝光发展(600466)：收到民事判决书 影响2018年度净利润约9000万元

温氏股份(300498)：2018年净利预降38%-41%

中通客车(000957)：2018年全年销量13159辆，同比下降38.62%

牧原股份(002714)：预计2018年净利润同比下降78.86%–76.75%

四环生物(000518)：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

中环股份(002129)：拟定增募资不超50亿元

精锻科技(300258)：2018年净利预增15.85%-19.84%

华宇软件(300271)：2018年净利同比预增25%-35%

新华保险(601336)：目前正在筹划董事会换届事宜 公司经营管理一切正常

金财互联(002530)：与权健或束昱辉不存在非经营性资金往来





【解禁股】

百邦科技(300736)、三夫户外(002780)、东方网络(002175)、辅仁药业(600781)



