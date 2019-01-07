上周五总理点名市场，晚上央妈超预期全面降准1%。蓬勃的利好刺激下，今天两市集体走高。不过虽然周一上涨个股占了九成，近百家涨停，并且真正意义上消灭了跌停股。但对比受咱们央妈利好刺激而大放异彩的美股，闻风而动的其他欧亚非拉股市，作为利好原发地上的A股表现又多少有点拿不出手。





市场出现了一种非常尴尬的个股涨不涨指数的局面，东方通信+风范股份已经成妖。然而进攻总龙头券商则畏畏缩缩的收了个高位放量十字星。你要问为什么，这里面当然有周五所谓万亿资金通过券商释放的传闻被澄清带来的心理落差。





不过我认为主要原因还有几点。





第一是资金换手。周五的市场拉升，明显领先于利好公布，提前进场的资金，到今天高开已经完成获利，可以了结。所以今早的放量实际上是获利资金离场和新资金进场的碰撞。而作为上周五最大的上涨核心，券商是首当其冲的。所以本质上接下来要看新接盘的资金对方想的看法。





第二是黑天鹅突袭。券商的资金换手叠加了另外一个金融权重的黑天鹅，就是新华保险。新华保险盘中一度跌了9%，主要是管理层换届。现任董事长万峰按照目前的媒体报道可能不再连任。但2017年新华刚刚在万峰主持下完成了主营改革，所以如果不连任后面的改革后半场能否推行就成为市场忧虑。不过这么一个大权重，说跌9%就跌9%，也是挺厉害。





第三是中美谈判开始。今天上午9时许，美国毛衣代表团进入商务部，与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论，为期两天的中美之间的副部级经贸磋商正式开始。据悉，该代表团包括了美国副贸易代表杰瑞旭（JeffreyGerrish）、首席农业谈判代表GreggDoud，农业部负责贸易和外农业事务的副部长TedMcKinney，商务部负责国际贸易的副部长GilbertKaplan，美国能源部负责化石能源事务的助理部长StevenWinberg，和财政部负责国际事务的副部长DavidMalpass，该代表团将与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行为期两天的积极和建设性讨论。周末的美股大涨，很大程度上，是源于市场对本周谈判进程的期待导致。而毛衣问题确实是困扰2018年最深层的因素之一。目前市场仍然在打短平快有一定程度上是在等待谈判消息出炉。一旦落地，不排除真的会成为最后一只靴子。





但无论如何，虽然指数没有明确的上涨，但资金情绪在好转。接下来重点还是看军工、基建、5G一类品种，能否真正意义上的得到市场资金的持续青睐。



