早盘受到外围大涨和周末降准以及总理点名等等利好影响直接走出暴力高开。但随后震荡回落。这个回落其实对于市场来说是必然的。因为大家从走势可以看出，周五的反弹本质上是先于消息公开而出现的。我们不讨论是否又有消息灵通人士提前进行布局。但实质上能够确认的就是一点——确实有资金提前进入市场，并且完成布局。





这批资金在周末一系列利好兑现以及轰炸之后，一定面临盈利。而盈利之后在当前市场环境下，最正常的想法就是做获利了结！所以今天早盘的回落，本质上是周五布局的资金进行获利了结的过程。所以大家看到了虽然半小时量放得巨大，但是市场最终收的是阴线。





而头一个小时之后，对于A股就非常重要了——就是看新进场接盘后的资金动态，是继续上攻，还是真的又成了接盘侠。目前看，虽然市场谈不上强势，但是题材活跃度在提升。





5G里面大龙头东方通信已经完全走妖，而特高压龙头风范股份也直接一字板涨停。军工+基建目前也表现出较强的活跃度。





这一点上看，我们认为至少有一批活跃资金选择了进场。而这个判断其实对应了上周五我们对盘面的看法——即市场的反弹不会一天结束。但走多高要走一步看一步。





消息面上，降准利好落地，但是降准向来是无法改变趋势。目前真正应该关注的，是本周的谈判进程。





今天上午9时许，美国毛衣代表团进入商务部，与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行积极和建设性讨论，为期两天的中美之间的副部级经贸磋商正式开始。据悉，该代表团包括了美国副贸易代表杰瑞旭（JeffreyGerrish）、首席农业谈判代表GreggDoud，农业部负责贸易和外农业事务的副部长TedMcKinney，商务部负责国际贸易的副部长GilbertKaplan，美国能源部负责化石能源事务的助理部长StevenWinberg，和财政部负责国际事务的副部长DavidMalpass，该代表团将与中方工作组就落实两国元首阿根廷会晤重要共识进行为期两天的积极和建设性讨论。





周末的美股大涨，很大程度上，是源于市场对本周谈判进程的期待导致。而毛衣问题确实是困扰2018年最深层的因素之一。目前市场仍然在打短平快有一定程度上是在等待谈判消息出炉。一旦落地，不排除真的会成为最后一只靴子。





总的来说，板块和题材值得期待，而整个市场目前仍然很胶着，情绪有所回暖，但一口吃个胖子不太可能。饭要一口一口吃，路要一步一步走。



