今天盘面终于形成久违的大阳。同时满足了1300亿的企稳量。不破不立看来真的是句非常应景儿的话。





指数完成企稳之后，接下来要考量的东西有一点多。先说板块。首先大权重今天的再次启动非常重要。尤其是上证50，上证50今天一根大阳线吞掉了破位之后几乎所有的小阴小阳走势。这种级别的信号说明上证50已经形成企稳。所以接下来作为本轮市场最大的压力所在，50指数的方向就很重要。如果能够放量上行回到前期震荡平台内，则市场还会上台阶，如果选择横盘震荡，则大概率沪指会以缓慢上涨，换取题材股的活跃机会。





而几乎身处50之外我们一直在说——是市场进攻性最强的权重——券商。今天迎来大规模上涨，但同样面临50一样的问题。这里面除了国海证券已经摆脱前期高位平台压制，其他的品种。包括几乎创反弹新高的第一创业在内，也都仍然处于前期高位震荡区间的辐射范围内。所以这种状态下，券商会选择加速摆脱震荡区间确立新的波段升浪，还是选择整固待涨，这就很重要了。





而券商也好，50也罢其实核心还是和消息面有关系。今天消息面可谓是各种传闻。





李总考察三大银行普惠金融部门并在银保监会主持召开座谈会。强调要加大宏观政策逆周期调节的力度，进一步采取减税降费措施，运用好全面降准、定向降准工具，支持民营企业和小微企业融资。这符合之前我们讲实体经济压力下的三大中央政府动作——减税降费，宽松货币，基建逆周期——的前两者。





而市场方面各种传闻来了，又是取消印花税，又是全面降准的，还有说国家万亿注资券商的，最后还有传闻村里准备换帅的。但无论如何，今天权重的暴动和这些消息有关系。





昨天咱们还在讲，上一次2449点是金融F4讲话，这一次再逼近前低该有什么级别的利好才能触动大盘，现在看到了。至于这些传闻能不能落地，很大程度上就决定了后续的权重方向。





但无论如何，从盘面上看，1300亿的阳线出现之后，市场应该会有一个延续反弹的动作，这里面大权重如果能延续上涨则沪指会有冲高的需求。如果大权重不动，则至少题材这边的动作值得期待一下。这是目前对于市场的一些判断。





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