大A股果然是不破不立的典范。





隔夜苹果业绩下调带崩了美股，美股道琼斯跌2.8%，标普跌2.4%，纳斯达克跌3%。早间日经开盘跌3.7%。这成为A股开盘巨大的压力。事实也确实如此，大A开盘破前低。





但随后展开反弹。技术上面看，A股今天的下探，正好回踩到此前划定的下降通道下轨支撑位。得到支撑后，股价开始掉头上行，并且激发出较强的反攻情绪。

资金面上，昨天我们讲了市场周四保持稳定的最重要原因很可能是郭嘉队出手维稳。因此在今天盘中超跌之后的金融大权重启东并不太意外。





热点方面，军工延续了一定的持续性，更强的是特高压。我们之前反复提示基建作为稳增长重点方向之一要格外关注。过去两个月电话会议，特高压也是我们重点解读内容。





这其中，龙头风范股份再次拉升，已经有走妖的气势。但是抛开风范特高压龙头的属性，今天从盘面上看，我们必须要重视其低价属性的联动。周五盘中，因为风范股份的走强，开始带动一批低价股比如汉缆股份、太平洋、金洲慈航、南国置业、陕国投的表现。从市场目前的状态我们判断仍然是超跌之后的技术反弹，而技术反弹中，低价股因为此前交投意愿比较低，没有大资金埋伏，所以一旦风吹草动，游资拉升不费力也更容易成为活跃资金关注的对象。





最后，周五的放量反弹出现，大家最关心的就是持续性。我认为这其中值得注意的是两个点。第一是上一次打到这个位置，走出了强势反弹。此前的强势反弹主要是为了化解股权质押危机，但既然说要做有活力有韧性的市场，那么仅仅是化解危机是不够的，所以此次反弹的强势爆发，是否会复制上一轮的节奏？





第二是中米谈判即将开启，目前米国方面政府停摆，股市的问题又很大。此前白宫官员询问了美股的知名投资人，后者给出的解决方法有三条，其中一条就是停止毛衣纠纷。所以目前看谈判上面可能会好于预期，这也是下周的关注点之一。





所以目前来看，反弹开启，可能会有一定的持续性。新年来三天，终于有点好消息了。



