【今日题材】

1、华为把网络安全作为最高纲领相关公司受关注

据媒体报道，华为总裁办近日发出2019年的一号文件，是华为创始人、CEO任正非写给全体员工的一封信，任正非称：公司已经明确，把网络安全和隐私保护作为公司的最高纲领。可信将成为客户愿买、敢买和政府接受、信任华为的基本条件。可信不仅仅是产品外在表现的高质量结果，更是产品内在实现的高质量过程，是结果和过程的双重可验证的高质量。而只有全面提升软件工程能力和实践，才有可能打造出可信的高质量产品。

相关概念股：

美亚柏科(300188)是网络安全监控产品龙头，携手华为保障政企信息安全。

蓝盾股份(300297)是国内信息安全龙头企业，与阿里云、腾讯云、华为云等云市场服务公司合作，提供云安全服务。





2、安卓将向中国手机厂商收费操作系统国产化迫在眉睫

据媒体报道，在来自官方安卓账号的推文中，谷歌公布了最新计划，拟从今年第三季度(Q3)开始向中国手机制造商收取安卓应用授权费用。这些厂商可能包括华为、中兴、小米和许多其他智能手机制造商。不过，这条推文现在已经被删除。

相关概念股：

国美通讯(600898)在投资者互动平台表示，目前公司研发聚焦于手机操作系统的升级开发，围绕自主品牌手机及结合未来人工智能、5G等技术应用开展研发。

中科创达(300496)主营具备自研开发能力的移动智能终端操作系统，华为等重点国产手机厂商是公司客户。





3、嫦娥四号首次实现月球背面软着陆 人类的重大突破

2019年1月3日10时26分，嫦娥四号探测器自主着陆在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯-卡门撞击坑内，实现人类探测器首次在月球背面软着陆，并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图，揭开了古老月背的神秘面纱。

相关概念股：

联创光电(600363)在互动平台表示，公司子公司江西联创特种微电子有限公司陆续承担了国家神舟飞船、长征火箭工程、嫦娥奔月等重大宇航级项目配套任务，本次嫦娥四号仍持续采用公司产品。

佳讯飞鸿(300213)的指挥调度通信系统被用于在此次嫦娥四号月球探测器发射任务。









4、北京城市副中心控规获批、通州将成北京重要一翼





新华社3日受权发布中共中央国务院关于对《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》的批复。批复中提到，规划建设城市副中心，与河北雄安新区形成北京新的两翼，是干年大计、国家大事。城市副中心规划范围155平方公里，加上拓展区覆盖通州全区约906平方公里。要通过市级党政机关和市属行政事业单位搬迁，带动中心城区包括学校、医院等其他相关功能和人口疏解。批复还提出，要实现通州区与河北省廊坊北三县地区统一规划、统一政策、统一标准、统一管控，促进协同发展。





相关概念股：





中国武夷(000797)正在开发的武夷花园南区项目紧临北京行政副中心，是其重点推进项目；

首开股份(600376) 在通州拥有缇香郡等多个在建项目和竣工项目，总建筑面积逾一百万平方米；

荣盛发展(002146)日前与香河新兴产业示范区管委会签约，将在香河建设商贸城项目。









【要闻】

1、北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)获中央批复

2、青岛高新区：暂停的摇号不涉及全市 不代表政策取消

3、蓝海思通操纵5只股票价格 遭证监会罚没逾1700万元

4、南京：2025年新能源汽车整车产量要进全国前三

5、华为率先完成中国5G研发试验第三阶段核心网安全技术测试

6、雄安新区建设发展工作会议：要大力实施基础设施配套工程

7、国窖1573核心市场打响2019停货第一枪

8、农业农村部：强化主产区和主销区衔接 切实保障好春节前后猪肉市场供应

9、北京市网信办约谈百度 责令其部分产品和频道暂停更新

10、千亿战略配售基金卷土重来 总限额105亿开放申购

11、报告预计2019年减税降费规模达1.5至2万亿元

12、基金分仓佣金从万八降至万二？多家主流券商称并没有相关消息

13、上海职业年金基金受托人评选1月18日述标

14、新年首批两家首发上会企业均获通过





15、苹果下调预期令美股收跌 道指重挫660点









【增减持】

华泰证券(601688)：股东国信集团完成增持计划 拟继续增持

省广集团(002400)：控股股东广新集团增持1%股份

中国动力(600482)：拟以不超过33.75元/股回购股份2.5亿元至5亿元

东阳光科(600673)：拟10亿元-20亿元回购股份

中航电子(600372)：拟1.5亿元-3亿元回购股份

三七互娱(002555)：拟3亿元-6亿元回购股份

世名科技(300522)：股东计划减持不超过6%股份

晶瑞股份(300655)：合计持股4.999965%股东拟6个月内清仓减持

英飞特(300582)：两股东拟合计减持不超2.37%股份





【个股公告】

延安必康(002411)：多名股东承诺不通过二级市场竞价交易方式减持股份

汉商集团(600774)：股东阎志部分要约成功 股票复牌

合众思壮(002383)：海淀区国有资本运营管理中心拟受让5%-20%股份

江中药业(600750)：3.77亿元现金增资取得桑海制药、济生制药51%股权

智飞生物(300122)：2018年净利预计13.96亿元-15.2亿元 同比增长223%-252%

华孚时尚(002042)：公司进行的棉花期货套期保值交易实现盈利6631万元

重庆建工(600939)：中标10.65亿元工程项目

汇川技术(300124)：子公司中标1.93亿元轨道交通项目

易世达(300125)：实控人提议年报10转5

鹏鹞环保(300664)：占总股本48%的限售股7日起上市流通

宁波韵升(600366)：年报净利预减70%-80%

安凯客车(000868)：2018年度客车销量同比降15.83%

浦发银行(600000)业绩快报：2018年净利同比增长3.05%

平安银行(000001)业绩快报：2018年净利248亿元 同比增长7%

东方通信(600776)信(600776)：股价异动 无应披露未披露的重大事项

ST新梅(600732)：筹划重大资产重组 股票停牌





【解禁股】

岭南股份(002717)、迅游科技(300467)、鹏鹞环保(300664)、苏大维格(300331)、晨光生物(300138)、刚泰控股(600687)、科华控股(603161)



