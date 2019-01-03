新年新气象。沪指距离新低还剩下0.6个百分点，创业板距离新低，还剩下2.5%。而深成指则非常坦诚，今天已经走出新低。





其实留给市场的问题没有变化——上一次新低附近，是金融F4讲话 政策预期转向等等重大利好的叠加下的快速反弹。但是可惜的是一手好牌打得稀烂。现在游资恐怕不会再相信老乡别走的话。去年年底金稳会再次强调对于市场的行政干预要弱化。A股已经没什么反馈就是最好的证据。





而问题是，这一手好牌打得稀烂之后，这次新低在眼前，去哪再凑四个二和一对儿王呢？这个就尴尬了。





今天早盘看了看，其实郭嘉队还是想救一下。早盘市场冲高回落，很大程度上是因为外围因素。台海关系因为隔空喊话的影响比较微妙。早盘消息出来大概在9点40。与之同步，军工品种启动上涨拉升，而大金融的启动和整个市场的下行也同步发生。





这里面的板块有点微妙。可以明显看到的是。早盘或者说今天全天，市场之所以能够保持目前点位，金融是扛鼎重臣。但从板块与市场的关系来看，军工启动和市场回落，与消息面因素是正相关的。属于符合消息面情形下的市场波动方向。





而金融股启动属于是逆势护盘。这个启动时间点与市场回落一致。只能证明是郭嘉队再出手干预。说明新低在前，郭嘉队还是愿意护一护。但是问题在于，这个位置，不管是太过于依赖消息面的军工，还是纯粹郭嘉队推动的券商，都无法真正盘活人气。





而另一个关键性的问题在于上证50.上周因为银行股暴跌，上证50刚刚形成破位。这种7月初争夺到12月底的平台宣告失守，不会只以两根小阴线结束。所以郭嘉队目前确实两难。

拉大盘股无法顾及赚钱效应，还会把小市值里面的资金逼死。而放弃大权重，50指数的走势又非常微妙。这就是目前市场所面临的两难处境了。



