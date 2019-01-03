说实话，其实周四消息面是偏暖的，1月2日晚间，央行发布消息称，自2019年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”，调整为“单户授信小于1000万元”。





2018年四大行中只有建行享受150BP优惠，经过过往一年投放普惠金融贷款的努力及此次标准放松，市场目前普遍预计剩余三大行也将达到150BP优惠档要求；此外，部分股份行及其他中小行也有望达到该要求，预计释放流动性七千亿左右。





海外加息，我们定向降准，货币政策的独立性还是非常强悍。





昨天给大家说过，经济数据不好，三条路可以走——宽松货币、减税降费、基建逆周期。目前看主要的砝码是加在前两者身上。前几天电改方面特高压的异动算是对基建的一个正向反馈。同时昨天铁路方面也开始有新的规划，我们认为基建这块中央财政能够真正施展的空间仍然巨大。所以接下来的板块上，基建是一个重点要关注的方向。





周四盘中走势，只能叹口气说成也消息面，败也消息面





十点钟侠客岛对于海峡对岸的报道引发了市场的担忧情绪，最终引起股价的大幅回落。





军工股逆势而动。券商保驾。早盘市场放量冲高回落。但是量主要是靠这两个大权重板块带动的。军工目前的走起和消息面因素很大关联，所以持续性有待于观察。可是无论如何，目前的市场人气环境下，想依靠这两个品种带动人气，难度是非常巨大的。





所以目前的环境还是耐心等待市场底的过程中，不可操之过急。多看少动。



