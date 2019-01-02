2019年第一个交易日，大A用实际行动告诉所有人，“我这枚不一样的烟火，从来没有变过”

说实话，讲对2019年的开门战没有期待，是假话。毕竟港股假期还是涨了，美股也没有下跌。假期虽然PMI数据惨了点，但是好歹雄安总规划是落地了，同时中米这块也在传递积极信号。结果没想到啊没想到，开门黑？





岂止是开门黑，是权重里面，保险银行领跌，题材里面节前领跑的电力板块大幅回落。白马里面医药股死了一地的开门黑——简直是弱爆了。





指数早盘跌幅已经超过1%，午后最深再次回探下降通道的下轨，将将站稳。





当然导致下跌的因素很多，今天也不止是A股一家崩了，台湾、港股都跌成傻瓜。有人说是因为大大讲话“祖国必须统一”引导了市场对于战事的预期。但我想说——如果2018年教给我们任何道理，那么首先就是必须要承认“A股本身太烂了”。





几个问题。第一是刚一开年，资金面就面临极端紧张的局面，交易所市场资金紧张，国债逆回购尾盘持续攀升，GC001一度涨至20%。关键是每次搞这个，都是月底，季度末或者年底。这次刚一开年就搞低配版“钱荒”，这是什么个鬼？





第二是热点。雄安应该说是假期最大的板块利好。虽然我们承认，首先雄安是鱼龙混杂，其次是雄安里面受益都是靠嘴。但是讲道理一个总体规划落地，如果游资还活着，今天应该最能体现市场情绪的就是雄安。然而大家看到周一盘中最大的热点是什么呢？是5G。这意味着，资金选择了更安全的品种，而抛弃了爆炸性。这就是典型的避险情绪本人。





或者我们换个更激进的说法。5G就是当前市场的消费股。当喝酒吃药跌成狗屎之后，5G板块就成为了当前市场最适合报团取暖的方向。





而另一个上周五领跑的电改，今天领跌。。。所以行情到底是个什么状态，一目了然。





总的来说，开门行情应该讲叫弱爆了。下降通道的下轨支撑和2449点就在眼前。上一次打到这个位置，金融F4讲话。这一次要怎么喊老乡别走呢。。。



