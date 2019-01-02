2019年第一个交易日，大A用实际行动告诉所有人，“我就是我，从来没有变过”





假期几大事件，首先是中美领导人通话。恭贺中美建交40周年。同时没谱推特表示，中美谈判取得重大进展，不管是否又是谈判前的烟雾弹，至少证明中美关系已经度过最黑暗期。同时，在假期期间，因为近期美股的暴跌，没谱的官员取经美股知名投资人。后者给的建议有三点，其一，停止对美联储主席鲍威尔的攻讦。第二，停止政府官员的高速更迭。第三，尽快解决和他国的贸易争端。所以目前看中美关系应该会逐渐形成淡化，好事儿。





其次是雄安总体规划终于落地。雄安新区成立两年，总体规划纵欲落地，虽然目前看没有实质性的细则，但是意义不言而喻。雄安概念可能得到市场关注。





雄安这边有机会形成炒作，但是持续性不会太强，因为个股受益力度，没有5G+创投那么肯定。尤其考虑到目前雄安概念股众多，并且鱼龙混杂，很难取得普涨。今天重点看龙头表现情况





第三是宏观数据，12月PMI数据出炉，自2016年7月以来首次跌破50%荣枯线。意味着工业领域或者说实体经济的压力仍然巨大。压力巨大之下，我们判断中央政府可能会有三大政策——减税降费、宽松货币、基建逆周期。这里面前两者已经公布，基建这块值得期待一下。





虽然假期消息面不算空，但是A股早盘可以说是弱爆了。权重里面，保险银行领跌，题材里面节前领跑的电力板块大幅回落。白马里面医药股死了一地。指数早盘跌幅已经超过1%，直奔2449的前低而去。





而涨幅板目前全靠5G一家在死扛。





说实话，开门第一天，市场远比预期的要弱很多。不过能怎么说呢。赶紧跌出市场底，比磨磨唧唧要好。早死早超生。如果2019年A股能悟出这个道理，也算是不白长一岁。





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