【今日题材】





国务院正式批复雄安新区总体规划大规模建设即将开启





日前，正式批复《河北雄安新区总体规划(2018—2035年)》。12月27日，河北省委召开常委会扩大会议暨理论学习中心组学习会议，要求全面落实中央批复精神和《河北雄安新区总体规划(2018-2035年)》《白洋淀生态环境治理和保护规划(2018-2035年)》，举全省之力推进雄安新区规划建设向纵深发展。





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银龙股份(603969)中标雄安新区首个重大交通项目京雄城际铁路预应力材料。

冀东水泥(000401)是河北本地水泥龙头，直接受益于雄安基建投资提速。





地方新增债务限额提前下达、基建业融资环境望改善





第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议决定，在2019年3月全国人民代表大会批准当年地方政府债务限额之前，授权国务院提前下达2019年地方政府新增一般债务限额5800亿元、新增专项债务限额8100亿元，合计13900亿元。授权国务院在2019年以后年度，在当年新增地方政府债务限额的60%以内，提前下达下一年度新增地方政府债务限额。授权期限为2019年1月1日至2022年12月31日。





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山东路桥(000498) 、新疆交建(002941)主营路桥施工业务。

苏交科(300284) 为工程咨询业务龙头。









游戏版号停摆9个月后发放、多家上市公司新品在列





2018年的最后一个工作日，"停摆”9个月的网络游戏版号审核终于张榜发放，首批共有80款游戏获得版号，其中包含67款移动游戏、6款客户端游戏、6款网页游戏，以及1款主机游戏。另据梳理，名单中出现了多家上市公司的新品，涉及公司包括中青宝(300052)、巨人网络(002558)、浙数文化(600633)、三七互娱(002555)等。





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完美世界(002624) 前期受版号影响大，业绩弹性强，影视业务收入亦将于去年四季度和今年一季度集中确认；

吉比特(603444) 现金流充裕、商誉减值风险小，产品创新能力强。









世界最高电压等级输电线路启动送电相关公司受关注





据媒体报道，日前，我国自主设计建设的世界首个±1100千伏特高压直流输电工程——昌吉—古泉±1100千伏特高压工程成功启动全压送电。这是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远、技术水平最先进的输电工程。





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许继电气(000400)直流特高压领先企业，发展迎来新高潮。





国电南瑞(600406)是直流换流阀+控保的领军企业。









【要闻】

1、中米两国领导人互致贺信庆祝两国建交40周年

2、中国12月官方制造业PMI2016年7月以来首次跌破荣枯线

3、证监会今年核发IPO批文数量骤降至102家 2017年为401家

4、习：加快补齐农村基础设施和公共服务短板

5、2018年债市118只债券违约涉资是2017年3倍 2019年偿债总量将超6万亿

6、2019年重庆调整主城房产税起征点为17630元

7、国家电影局：2018年中国电影票房首次突破600亿元 国产片市场占比超六成

8、全球最大货基连续5年高增长终结 天弘基金公募规模跌至1.34万亿

9、1241只A股纳入标普道琼斯指数初筛名单 贵州茅台(600519)、中国平安(601318)等权重最高

10、深交所新年致辞：新的一年，努力建设世界一流证券交易所

11、全国人大授权国务院提前下达1.39万亿元2019年地方政府新增债务限额

12、上交所发布停复牌新规：筹划重大事项停牌时间不超过10个交易日

13、国务院正式批复《河北雄安新区总体规划(2018-2035年)》

14、发改委：今日24时，汽、柴油下调幅度分别是370元/吨、355元/吨

15、车辆购置税法公布：税率为10% 五种车辆免征车辆购置税

16、中央农村工作会议：稳定粮食播种面积 深入推进“大棚房”问题清理整治





17、中证报：2019年IPO审核料延续从严态势









【增减持】

美的集团(000333)：累计回购约40亿元 顶额完成回购方案

陕西煤业(601225)：已累计耗资12.79亿元回购股份

立思辰(300010)：获自然人窦昕增持 持股比例达5%





【个股公告】

贵州茅台(600519)：预计2018年度净利340亿元 同比增25%

三聚环保(300072)：转让30亿元应收账款

新集能源(601918)：拟计提约8亿元资产减值准备

红太阳(000525)：拟投资年产2万吨草铵膦及其配套工程项目

紫金矿业(601899)：拟公开增发募资不超80亿元 增加资源储量

葵花药业(002737)：董事长、总经理关彦斌因年龄原因辞职 关一代履董事长职责

飞乐音响(600651)：第二大股东所持部分股份被司法划转

凯乐科技(600260)：子公司获首笔直接军工业务订单

益佰制药(600594)：6.6亿元转让医院管理公司53%股权

以岭药业(002603)：中药配方颗粒开展临床研究获批

银龙股份(603969)：终止参与渤钢系企业重整

光洋股份(002708)：被选定为吉利新项目零部件开发/制造商

新力金融(600318)：收到大股东业绩承诺补偿款

*ST海投(600896)：累计减持东华软件(002065)1.47亿股 获利约1.81亿元

丰林集团(601996)：多家子公司四季度获合计1012.60万元增值税退税款

海伦哲(300201)：子公司预中标军选民用普通消防车项目

飞荣达(300602)：拟1.53亿元收购博纬通信51%股权

智慧松德(300173)：终止重大资产重组事项

银轮股份(002126)：获江铃新能源汽车供应商定点 将提供热泵空调系统



