昨晚美股走出了探底回升的V型反转。今天A股既有样学样，又着实没有辜负自己的名字——早盘上演了一出A型反转的好戏。。。





有人说不是我军不给力，奈何市场太狡猾——你看看券商已经涨了4%，大A已经尽力了。然而板块涨4%又怎么样？一个领跑的板块，顶着4%的涨幅招摇过市，最终却连一家涨停板的公司都没法贡献出来，你告诉我这叫强势？





今天早盘，大家可以翻开板块涨幅榜看看，从上往下数15个板块，居然是没有一家涨停板个股出现。我看到的第一个涨停板个股的出现，居然是在ST品种里面。。。





所以，收官战的强度，大家是可想而知的了。





其实今天市场已经没有太多考察的必要。小长假将至，长假这种东西，说事儿不是事儿，但是在弱势行情中，就非常容易成为市场的心理负担。所以真正的渴望赚钱的资金，今天八成是不会动的。今天会动的资金，八成是为了领导的面子上好看。





收官战打得并不是盈亏，而是脸面。





只不过既然有能耐给券商直线打起来4%，又何苦一直装矜持呢。





A股近期的问题就是这样，呼吁大家有钱出钱有人出人。结果大家拿出人力财力的时候。人力变成了操控市场，财力变成了害人妖精。等大家不愿意做了，才发现原来当初哭穷的你自己，手里面还藏了一只兵马？





套用昨天晚上朋友评论的一个笑话——村里现在最应该向美股纳斯达克发出关注函！要求以书面形式解释如此暴力上涨的原因！是不是利用资金优势拉抬股价！是不是有该发布而没发布的消息！请停牌自查！要不咋能放心呢？





突然没来由的想起张爱玲一句话——爱情是让人低到尘埃里，再从尘埃里开出花来。。。感慨一句，真正的自虐狂魔，干嘛去谈恋爱呢？来炒股啊~~~祝大家新年快乐。



