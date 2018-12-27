【今日题材】

1、毛鸡价格高位震荡、禽链景气有望延续

据行业网站，12月26日主产区毛鸡价格10.27元/公斤，较25日下跌0.12元/公斤。毛鸡出栏量延续低位，屠宰场收购难度大，支撑毛鸡价格;当前终端市场鸡肉产品销售速度一般，不过屠宰场受成本压力支撑，挺价意愿强，屠宰场鸡肉产品销售速度尚可，鸡肉价格以稳为主，个别厂家试探性上调鸡肉价格。预计近期毛鸡价格持续在10.0-10.6元/公斤持续高位震荡调整。

相关概念股：圣农发展(002299) 、民和股份(002234)





2、DMC下半年量价齐升、龙头年报弹性大

万得数据显示，石大胜华(603026)DMC(碳酸二甲酯)出厂价12月以来呈现高位震荡格局。但从7月低点以来涨幅已翻倍，并从9月份左右开始一直维持在去年最高价上方。机构认为，历史上DMC与主要原材料环氧丙烷(PO)价格走势趋同，但近期原油大跌，PO价格走弱，而DMC价格强势，意味着本轮价格的走高并非成本驱动，核心在于需求。目前DMC+丙二醇-PO-甲醇的价差达到9000-10000元，前三季度在5000-6000元之间，增幅在3000-4000元，业绩弹性大，龙头公司年报增长值得期待。

相关概念股：

奥克股份(300082) 万吨级的示范装置已实现稳定运行，DMC品质达到电池级标准，乙二醇品质优于国家标准，技术成果属于世界首创、国际领先。

石大胜华(603026) 是电解液溶剂龙头，目前公司拥有DMC产能12.5万吨，并配有4万吨环氧丙烷产能，公司围绕DMC打造了一体化产业链。





3、油价超跌反弹叠加寒潮来袭、气价有望进一步上涨

总体上，当前油价处于超跌状态，随着1月1日减产计划的正式执行，悲观预期有望逐步修正，而在油价暴跌之际，受需求强力推动，气价持续上涨。随着油价触底反弹以及寒潮二度来临，短期天然气价格有望进一步走高

相关概念股：日海智能(002313)、广和通(300638)、高新兴(300098)





4、装配式建筑向农村扩围、龙头有望快速崛起

近日从江苏省政府召开的“推进建筑产业现代化发展”新闻发布会上获悉，江苏将结合市场需求，制定有针对性的支持政策，如鼓励政府投资项目带头采用装配式建造方式，推动农村装配式建筑发展。据了解，今年前11个月，江苏新开工装配式建筑超过2000万平方米，占新建建筑面积的15%，提前完成年度目标。

相关概念股：

太空智造(300344)此前表示将发挥基于BIM的装配式建筑整体解决方案的优势，参与雄安区建设。

鸿路钢构(002541) 高层钢结构装配式建筑技术已逐步成熟并得到市场的广泛认可，公司钢结构装配式建筑运输半径大，在安徽涡阳、河南洛阳、湖北团风的产业基地的产品能完全覆盖雄安地区。





【要闻】

1、易纲：要立足高质量脱贫 有效加强扶贫领域风险防范

2、中央结算公司陈刚明：可适度扩大政府债券发行 地方债也可适度增长

3、国家网信办：金融信息服务提供者不得散布虚假金融信息

4、京东宣布10亿美元股票回购计划

5、深圳规土委：大小南山纳入前海蛇口规划但不享受自贸区待遇

6、8家机构成为山东职业年金投管人

7、市场监管总局：保健食品企业不得宣传保健食品具有疾病预防或治疗功能

8、“丁香医生”发文诉权健 天津武清区市场监管局：正在核实

9、上海印发《促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》 超前布局未来前沿产业

10、央行广州分行：预计广东2018年新增贷款2万亿元 创历史新高

11、交通运输部：明年将继续深化出租汽车行业改革

12、国家能源局：积极扩大能源领域有效投资 深入推进电力体制改革

13、中国证券业协会召开第一次证券基金行业首席经济学家例会

14、美股节后暴涨 纳指收涨近6%





【今日复牌】

星湖科技(600866)、润达医疗(603108)





【增减持】

厦门国贸(600755)：控股股东增持550万股 拟继续增持

先导智能(300450)：与特斯拉签订4300万元锂电池设备合同

包钢股份(600010)：国华人寿及一致行动人拟减持不超6%股份

大连圣亚(600593)：持股5.01%的股东拟在6个月内减持不超过2%

ST升达(002259)：持股0.82%的董事拟在6个月内减持不超过0.21%

天创时尚(603608)：拟1亿元-2亿元回购股份

回天新材(300041)：拟1.5亿元-2亿元再度回购股份





【个股公告】

东方创业(600278)：出售部分金融资产 投资净收益超2000万元

模塑科技(000700)：出售768万股江苏银行(600919)股票 投资收益近4000万元

京东方A(000725)：与福州签署第6代AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议 总投资465亿元

腾邦国际(300178)：深投控和福田投控拟成为公司重要战略股东

铁汉生态(300197)：联合预中标1.58亿元项目

美晨生态(300237)：预中标3.5亿元PPP项目

天津松江(600225)：子公司签订逾13亿元EPC总承包合同

全通教育(300359)：控股股东提前终止减持计划

万华化学(600309)：下调2019年1月份中国地区聚合MDI价格

美丽生态(000010)：子公司重大分包合同终止

华贸物流(603128)：子公司终止与关联方共同投资京东物流

乐视网(300104)：贾跃亭所持330万股股票解除质押

*ST海润(600401)：逾期债务已达36亿元 拟一次性甩卖6家子公司股权

先导智能(300450)：与特斯拉签订4300万元锂电池设备合同





【解禁】

游族网络(002174)、张家港行(002839)、延安必康(002411)、协鑫集成(002506)、阳光城(000671)、分众传媒(002027)、国科微(300672)、丽珠集团(000513)、牧原股份(002714)、久远银海(002777)、山东矿机(002526)、苏泊尔(002032)、世纪星源(000005)、永福股份(300712)、赢合科技(300457)、维业股份(300621)







