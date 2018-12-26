指数仍然是不温不火。早盘成交创了近段时间的上半场的地量，结果没想到午后权重——银行发力拉一波，带出了成交。然而即便如此，全天成交还是稳在了900多亿这个尴尬的线上没有动。





讲道理来说，这个位置大幅向下的难度比较大。毕竟刚开完会说要有活力有韧性，马不停蹄就崩了总是不好。但这个位置上去也难。一方面是年底了资金面压力大。另一方面是今晚美股恢复交易，外盘的事情大家都还是心有余悸。更重要的是，资金似乎在年底这个时间点，也没有心思或者说心力再做强势拉升。





其实从时间点上看，主力这个位置留一手也是正常的，毕竟明年2019年是建国70周年，这么个年份，总还是要涨一涨。而除此之外，钦点的科创板试点要推出，总不能一推出就暴跌吧，面子上还是要过得去的。这就和当初IPO改革一个道理，改革之初就算是造，也要配合着造个慢牛出来。从这两方面来说，眼下的位置应该是越低，对于2019年就越多主动性。





板块方面其实同样显示了目前市场的资金状态——创投+特高压，与5G在周三盘中，玩了一天的跷跷板。昨晚泰永长征在逆天的地天板之后，收到交易所问询函，今天涨停开盘后开始放巨量高位震荡。资金分化非常明显，到尾盘泰永出现跳水，股价单日跌幅12%。整个5G板块泄了气。百邦科技直接午后走出钓鱼线，甩钩加速派发出货。这种形态其实对整个版块人气伤害还是比较明显的。





其实按理来说，泰永的下跌与5G本身的影响应该是不大的。毕竟5G算是近期除了科创板之外，唯一一个几乎每天能够看到消息面助力的高温品种。国家政策的关注度在这里摆着。但是之所以最终呈现出今天这种态势。只能说明盘面上的活跃资金太过于有限。因此资金无法左右兼顾的进行拉升。故而最终呈现的是一种退而求其次的跷跷板走势。





甚至对比今天的三大热门品种，5G是冲高回落尾盘跳水。特高压是勉强维持拉高之后的横盘。而接替5G的创投即便是午后走出拉升，尾盘也不免形成回落。可见当前的时间窗口，资金面临（相对）高位，都表现出极强的警惕性。





这种警惕恐怕极大概率是源于外盘。





说到外盘，不知道今晚川普会有何新的举动。昨晚，因政府关门而取消度假计划、一度“孤独滞留”白房子的没谱发表节日重要讲话。没谱表示：“我们的企业是全球最佳，表现也真得不错，有创纪录的数据。所以我认为这（最近美股深跌后）是个绝佳的买入机会，是个真得特好（great）的买入机会。”暗示近期美国股市的大跌对于投资者来说是个抄底机会。





怎么讲？干瘪！无味！显然这是一段缺少灵魂的讲话！





虽然美股说“历史性估值底部”有点尴尬，但是大可以说“道琼斯的22000点仅仅是牛市起点”啊！风险可控！情绪稳定！长期发展前景值得期待！不存在系统性风险的可能！美股的下跌源于投资者的非理性情绪！主要是这届华尔街不行！所以，只能说米国的有关部门还是太嫩了，对于股市，虽然上涨我们没什么经验，但是说起下跌的经验，我们谁也不服。





当然玩笑归玩笑。美股短线跌幅有点过大了，除了道琼斯目前是七连阴，纳斯达克和标普已经连跌十个交易日。短线技术性反抽的需求比较明显。与此同时，之前我们做过分析，美股的下跌对于现阶段的市场来说，并不是成因，而是和全球资本一样承受强势美元影响下的结果，只不过这个结果来的晚了。所以结果和结果之间的并行关系，理论上美股的下跌不该对市场产生更大的影响。所以A股眼下最重要的还是脱敏。





但是道理归道理，中国股市的“魅力”就在于不讲道理。所以，耐心一点，我们先看看再说。



