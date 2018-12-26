圣诞劫美股休市，A股终于摆脱了被美股支配的恐惧。但是欢乐的情景并没有缺席。





昨晚，因政府关门而取消度假计划、一度“孤独滞留”白房子的没谱发表节日重要讲话。没谱表示：“我们的企业是全球最佳，表现也真得不错，有创纪录的数据。所以我认为这（最近美股深跌后）是个绝佳的买入机会，是个真得特好（great）的买入机会。”暗示近期美国股市的大跌对于投资者来说是个抄底机会。





怎么讲？干瘪！无味！显然这是一段缺少灵魂的讲话！





虽然美股说“历史性估值底部”有点尴尬，但是大可以说“道琼斯的22000点仅仅是牛市起点”啊！风险可控！情绪稳定！长期发展前景值得期待！不存在系统性风险的可能！美股的下跌源于投资者的非理性情绪！主要是这届华尔街不行！





所以，只能说米国的有关部门还是太嫩了，对于股市，虽然上涨我们没什么经验，但是说起下跌的经验，我们谁也不服。





美股的缺席，让市场终于有能力迎来一个相对平稳的开局。但可能早盘稳得有点太厉害了——开盘第一小时，成交量只有区区320亿，而昨天的一小时量，是450亿，前天的一小时量也有350亿。之后继续缩量，早盘沪指成交仅仅470亿。照这个状态，今天收出熔断以来的新地量应该是必然结局了。





资金在怕什么？其实很值得深思。





一方面今晚美股复牌交易。另一方面年底了市场资金确实比较紧张。第三就是针对行政干预这块。





昨晚，六板泰永长征收到深交所关注函，关注函称，公司通过“互动易”平台答复投资者提出涉及雄安、华为、轨道交通、5G等问题。需要说明，以何种方式参与5G建设，相关业务具体进展及对公司业绩影响，通过“互动易”平台披露相关信息目的与动机，是否存在利用“互动易”平台迎合市场热点、影响公司股价的情形。





泰永长征这事儿市场争议其实没那么大，毕竟一个明显蹭热点的公司，监管的态度已经非常的柔和。但今早泰永长征的反复封板开板也预示着资金在加速逃离。另一方面，昨晚电力混改提速直接受益的特高压品种，今天都是形成了明显的冲高回落。





可以看出资金再一次显现出无心恋战的状态。拉高之后更多的面对的是离场的需求。早盘最大的热点是传媒领域的网络游戏概念。不过A股上市的公司，大多数都是二线甚至三线的游戏企业。这一点很尴尬。





总的来看，年底效应仍然在强化，早盘32家公司涨停，游资在年底抓紧时间搞事情。但大资金又都在按兵不动。目前市场在探底回升之后，短线似乎企稳，但仍然处于方向选择窗口中。最好还是多看少动，小仓位把握热点。大方向上耐心等待为宜。



