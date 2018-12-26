【今日题材】





1、华为手机发货量破2亿台相关供应商受关注





据媒体报道，华为消费者业务12月25日宣布，2018年华为智能手机发货量(含荣耀)已经突破2亿台。在2018年第二季度和第三季度，华为成为全球第二大智能手机厂商，全球市场份额达到14.6%。

相关概念股：

意华股份(002897)长期以来为华为、中兴各大通信设备制造商提供多项具有核心竞争力的连接产品，华为成为本公司第一大客户，公司供货产品中已涉及5G类产品。

大富科技(300134)已多年蝉联华为金牌核心供应商，2017年公司取得了交付、品质等方面全优的历史性突破,并获得了优秀供应商、优秀质量奖在內的6项大奖，均为射频类唯一获奖者。









2、铁路新线投运迎高峰铁路设备景气度上行





据新华社报道，随着杭黄高铁25日开通运营，中国铁路将在一周内密集开通10条新线，新增高铁营业里程约2500公里，全国高铁营业里程将达到2.9万公里。24日，多款“复兴号”新型动车组在中国铁路科技创新成就展上首次公开亮相，包括时速350公里17辆长编组、时速250公里8辆编组和时速160公里动力集中动车组等，新型动车将在2019年1月5日铁路实施新的列车运行图后陆续投入运营。

相关概念股：

中国中车(601766)、思维列控(603508)和鼎汉技术(300011)等铁路设备公司业绩提升可期。









3、工信部推动虚拟现实产业加快发展相关公司有望受益





据工信部网站消息，12月25日工信部发布了《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》。意见提出，到2020年，我国虚拟现实产业链条基本健全，在经济社会重要行业领域的应用得到深化，建设若干个产业技术创新中心，核心关键技术创新取得显著突破，打造一批可复制、可推广、成效显著的典型示范应用和行业应用解决方案，创建一批特色突出的虚拟现实产业创新基地，初步形成技术、产品、服务、应用协同推进的发展格局。意见要求，紧密结合国家相关产业政策，利用现有渠道，创新支持方式，重点支持虚拟现实技术研发和产业化。

相关概念股：

利亚德(300296)公司VR解决方案综合能力处于国内领先水平，在多个行业均有广泛应用。

恒信东方(300081)公司通过收购及战略合作海内外顶级视觉特效公司，持续扩展VR视觉特效业务。









4、智能手表单季销量超百万台、或成消费电子新蓝海





国际数据公司(IDC)25日发布中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，今年第三季度中国智能手表市场出货量101万台，同比增长72.3%。在运动场景，智能手表的应用持续火爆；AppleWatch4开始配备心电功能，使智能手表在健康场景得到延伸；运营商推进eSim业务，又为智能手表提供了即时数据传输的便利。

概念股：

环旭电子(601231)在微小化系统模组产品上耕耘多年，是AppleWatch的主要供应商； 立讯精密(002475)今年新增了线性马达和无线充电项目，产能爬坡速度超出市场预期。









5、弯道超车 国产第三代宫颈癌疫苗研发实现突破





据报道，厦门大学夏宁邵团队采用新兴的结构疫苗学方法，获得了只需要七种类病毒颗粒就能覆盖二十种HPV病毒型别的第三代宫颈癌疫苗，为研制覆盖所有高危型别HPV的第三代宫颈癌疫苗奠定了关键技术基础，敲开了第三代宫颈癌疫苗研制大门。

相关概念股：

智飞生物(300122)是我国综合实力最强的民营生物疫苗企业。公司独家代理美国默沙东四价及九价HPV疫苗在中国大陆的推广和经销。

沃森生物(300142)2018年1月16日公告，控股子公司自主研发并申报临床研究的9价HPV疫苗收到了国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》。









【要闻】

1、上交所：全力推动科创板改革和注册制试点尽快落地

2、上交所：增加股票期权品种

3、上周新增投资者数21.04万，前值为21.21万，环比减少0.80%

4、执法检查报告：我国将进一步加大保护海洋生态环境工作力度

5、工信部发文推进民爆行业向安全环保、智能制造方向发展

6、发改委批准新建西安至延安铁路 项目总投资551.6亿元

7、上海：落实好清理整顿交易场所工作 防范和化解金融风险

8、社科院报告：去年个人融资规模接近45万亿元

9、非禁即入 我国全面实施市场准入负面清单制度

10、深圳举办绿色金融银企对接会 精准滴灌绿色环保等产业

11、工信部发文加快推进虚拟现实产业发展

12、银保监会：11月末银行业金融机构资产总额259.906万亿元，同比增6.3%

13、A股IPO过会率、上市企业家数双双创十年新低









【增减持】

中国西电(601179)：控股股东计划增持公司1.2亿-2亿元

珠海中富(000659)：获新丝路进取一号再度举牌 持股达10%

锡业股份(000960)：拟回购2亿-3亿元公司股份

三七互娱(002555)：代理董事长提议回购3-6亿元公司股份

江苏吴中(600200)：拟以4000万-8000万回购股份

联创互联(300343)：董事拟减持不超0.47%股份

华灿光电(300323)：公司董事及其一致行动人拟减持不超1000万股

正裕工业(603089)：股东元豪投资拟在6个月内减持不超过0.9938%





【个股公告】

东湖高新(600133)：子公司中标近10亿元项目

中成股份(000151)：签订4776万美元项目合同

粤水电(002060)：中标珠三角城际轨道交通琶洲支线施工总价承包工程

中油工程(600339)：子公司签下31亿元EPC总承包合同

方大炭素(600516)：承担的国家科技重大专项课题通过验收

云海金属(002182)：实控人转让8%股份给宝钢金属

宗申动力(001696)：与贵飞公司签订战略合作协议

泰永长征(002927)：六连板后收关注函,需说明是否用“互动易”平台迎合市场热点、影响公司股价

神州高铁(000008)：控股股东与第二大股东签署协议

中航沈飞(600760)：拟2440万元转让贵飞公司2.07%股权

华友钴业(603799)：拟1.47亿美元投资建设年产3万吨电积铜项目





【解禁】

铁汉生态(300197)、拓维信息(002261)、苏交科(300284)、德赛西威(002920)、南威软件(603636)、纳思达(002180)、西部建设(002302)、安控科技(300370)、天华超净(300390)、汤臣倍健(300146)、思维列控(603508)、华测导航(300627)、大豪科技(603025)、黑牡丹(600510)、阿石创(300706)



