周二市场走势堪称惨烈，比A股更惨烈的是亚太的日经，比日经更惨烈的是太平洋对岸的美股（毕竟连续暴跌），而比美股更惨烈的恐怕只有拨通了白房子“圣诞老人热线”的七岁男孩的内心——可能是被美股大跌、政府关门、自己无法休假等搞得心情不爽，没谱在电话里质问来电的男孩：你这么大了还信圣诞老人？





真好，看到大家都不爽，再看看至少还翻红了的A股，我就放心了：祝大家圣诞劫快乐。





其实心情不爽的估计也不止是中美股市。早些时候，德意志银行的报告分析指出，2018年已经成为各种资产回报史上最差的一年。根据今年前11个月的资产回报计算（按美元计算），这已经是1901年有统计以来最糟糕的一年，秒杀了此前的最差1920年（84%资产负收益）以及1929年的经济大萧条。





而上周五，德银又发布报告更新了上述可怕的数字：截至12月20日周四，以美元调整后计价，今年累计负回报的资产占比已经高达93%。。。





所以真是。。。太好了。。。大家一起不爽。。。。so lucky。。。。





不过好就好在糟心的一年马上就要过去了。这两天提醒大家市场在酝酿反弹需求，今天中午也在博客里面提示——恐慌盘已经杀出，接下来反弹一触即发。结果市场午后就开始震荡拉升逐步收复失地。诚然，这个位置距离我们反复讲的2530点趋势压力还是有一定距离。但是仍然说明了指数在这个位置强大的自救需求。

我们认为，这种自救需求首先是服务于政策的。





尤其是在昨晚消息面——加快民企上市再融资审批，和深交所放宽创业板的包容性和覆盖面：几乎都是IPO和再融资提速的信号。回过头去看看近期发审委过会率和每周IPO的提速，基本上市场的这种预期也被坐实。





但是一方面股市要服务于实体经济，另一方面，又要塑造有活力有韧性的资本市场。。。。中期来看放松监管和加大增量资金入市的必然。短期来看，泰永长征的6连板，其实是对于监管态度的一个试金石。而除此之外，恐怕也只有借力郭嘉队在这个位置搞一搞事情了。





总的来说，郭嘉队护盘大权重，直接造成了周二的探底回升。这对于短线来说——尤其是在周二早盘恐慌盘离场之后，其实是一个不错的反弹窗口。不过目前整体市场并没有板上钉钉的方向，刀口舔血的反弹，参与价值值得商榷。大抵如此。



