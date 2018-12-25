怎么说呢，心情比较复杂。





一方面是外盘，隔夜美股再次暴跌，三大指数最低跌幅也是-2.2%。最高的接近3%。美股走熊已经是毫无疑问，问题是十年的牛市涨幅太高，所以很难说向下究竟有多少空间。白房子已经疯了，没谱连夜发推说自己真可怜。我觉得米国人民就是没见过世面。不就跌了俩礼拜吗？我们跌了一年我们说什么了？虽然说对于上涨，A股没什么经验，但是论起熊市来，A股放眼全球，谁都不服！





所以劝没谱一句。赶紧诚心诚意的谈，谈成了让我们的有关部门给你们传授传授应对熊市的经验。岂不美哉~





另一方面是国内消息面，说实话，美股的下跌真不是早盘这么次的核心原因。大家不妨看看亚太的外盘，日经从开盘-4%的跌幅，拉升到目前只跌-1.1%。韩国、中国台湾和中国香港的恒生指数，都已经低开翻红了。这个和上周美股暴跌过程中，亚太的反应几乎是一致的。大家都是低开高走，只有A股低开之后一猛子扎到底。





只能感叹水性真好。这一猛子扎下去已经快一年了。连口气都不带换的，只是不确定未来是游上来，还是漂上来。。。





回过头来说正经的，消息面上，国常会提出——加快民企上市再融资审批。几乎就是IPO和再融资提速的信号。回过头去看看近期发审委过会率和每周IPO的提速，这个真的是给市场心里比较大的压力。另一方面面对着上交所要加快落地科创板，深交所也坐不住，连夜开会表示要放宽创业板的包容性和覆盖面。。。所以也是IPO提速的信号。





只能说薅羊毛的故事之所以好笑，是因为这是真的。前两天村长讲，感谢大家28年来的不离不弃，如果照这么个套法，估计再有28年还会是不离不弃的状态。以后再上鉴宝节目，人家鉴定家传的古董，我们可以鉴定家传的A股。





最后技术上面，昨天和大家说，2530是胜负手，但是没有收复，所以反弹仍然处于趋势线下方，只能说是技术修复。今天市场直接选择向下，算是技术层面上印证了我们的判断。不过吐槽归吐槽，虽然周二跌幅较大。但是距离2449一步之遥，很可能加速下跌之后，会迎来一个短线的反弹点。毕竟刚说完有活力有韧性，这么个跌法显然都不符合这两点定位。





但说参与价值，目前认为大家也不要盲目的进行逢低建仓。刀口舔血的意义不大，还容易伤了舌头。还是多等等。多看少动。



