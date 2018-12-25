【今日题材】

1、中国或再添两座12吋晶圆厂、半导体设备订单将进入集中释放期

据媒体报道，鸿海集团控股子公司夏普将在中国投资1万亿日元(约合人民币611亿元)建晶圆厂。此外，媒体报道称，富士康正与中国珠海市政府谈判，拟投资约90亿美元在珠海建立一座芯片工厂。据媒体推测，此前关于富士康将建两座12吋晶圆厂的传闻，或再一次得到了印证。

相关概念股：

北方华创(002371)是国内半导体设备龙头公司，受益于中国半导体行业设备订单集中释放。

长川科技(300604)是国内封测设备龙头，公司正积极进行晶圆级测试产品和海外市场的开拓。





2、采暖季供需缺口大、天然气销量创历史新高

据上海石油天然气交易中心消息，近日国内液化天然气(LNG)出厂价升至5247元/吨。自12月6日以来，国内LNG价格已上涨近30%，创下今年春节以来的最高水平。随着寒潮天气的来袭，天然气缺口不容小觑。

相关概念股：新疆浩源(002700)、胜利股份(000407)





3、阿里联手高通等多家厂商 推内嵌国产操作系统芯片产品

据报道，日前，高通、联发科、瑞昱在内的23家芯片、模组厂商，出席了阿里巴巴集团物联网生态合作伙伴大会， 并宣布与阿里巴巴达成合作，将分别推出内嵌AliOS Things的芯片模组产品，并将在天猫进行线上销售。

相关概念股：日海智能(002313)、广和通(300638)、高新兴(300098)





4、英特尔下注3D芯片堆叠技术、构建未来计算引擎

据媒体报道，最近英特尔举办了“架构日”活动，公布了未来多年的产品技术路线图、技术战略规划以及一系列新技术。其中英特尔能从现有3D芯片封装技术工艺中释放出超乎想象的更高性能，它将在不久的将来为英特尔计算引擎的构建奠定基础。

相关概念股：

晶方科技(603005) 是全球TSV技术领先者，研发fan-out技术开发多年，并已通过世界一线客户认证，主要应用于大尺寸芯片、3Dstack芯片等领域。

硕贝德(300322) 主营射频天线、精密结构件、指纹模组及3D芯片封装。









5、钾肥等商品取消出口关税、助力企业海外销售





财政部网站24日公布，自2019年1月1日起，对化肥(包括硫酸钾、氯化钾、硝酸钾、氮磷钾三元复合肥、磷钾二元复合肥等)，以及磷灰石(磷肥原料)等94项商品不再征收出口关税。据了解，其中的钾肥出口关税取消了以量定价政策，受影响较大。分析人士认为，此举将给硫酸钾行业带来利好。





相关概念股：





冠农股份(600251) 的主要利润来自参股公司国投罗钾贡献的投资收益，国投罗钾是国内硫酸钾资源龙头；

藏格控股(000408) 在稳步发展氯化钾钾肥的基础上，拟进一步开发食品氯化钾、硫酸钾等经济附加值较高的产品。









【要闻】

1、国常会：部署加大对民营经济和中小企业支持 增强市场主体活力和发展信心

2、国家税务总局：平稳有序推进税制改革 落实好更大规模的减税措施

3、住建部：明年把稳地价稳房价稳预期的责任落到实处 补齐租赁住房短板

4、两部委发布国家物流枢纽布局和建设规划

5、证监会与开曼群岛金融管理局签署《证券期货监管合作谅解备忘录》

6、国税总局：已有800万纳税人开始填报专项附加扣除信息

7、南下港股通25日起暂停 2019年1月2日开通

8、2019年1月1日起我国调整部分进出口关税

9、全国股转公司与香港联交所就发行H股的挂牌公司在信息披露等监管事宜达成共识

10、大商所修改强行平仓及组合保证金相关规则 明年1月2日施行

11、证监会：厦门纵横集团已申请撤回申报材料，决定取消对该公司发行申报文件的审核

12、央行调查：第四季度88.8%的居民认为收入增加或基本不变

13、广州出台公积金提取新规 专家称属常规政策非购房“松绑”

14、深交所：加快推进创业板改革，扩大创业板市场包容性和覆盖面





15、美股三大股指收盘重挫 道指收跌近3%









【增减持】

中航光电(002179)：拟以不超过41元/股价格回购1.3亿元-2.5亿元股份

透景生命(300642)：持股8.26%的股东荣振投资拟在6个月内减持不超过2%

麦迪科技(603990)：高管拟减持不超0.95%股份

华体科技(603679)：股东东方汇富减持近2%股份 完成减持计划

辰欣药业(603367)：持股27.39%股东乾鼎拟6个月内减持不超过2%

中设股份(002883)：持股4.37%股东拟减持不超过1.15%

德豪润达(002005)：控股股东质押股票违约或被动减持





【个股公告】

中电兴发(002298)：实控人拟向二股东转让不超2.36%股份 实控人或变更

荣科科技(300290)：控股股东拟转让29%股份给国科实业 实控人将变更

中国长城(000066)：全年出售约8640万股东方证券(600958)股票 获利4.74亿元

新日恒力(600165)：子公司签署5万吨/年月桂二酸项目的施工合同

*ST凯迪(000939)：部分生物质电厂已恢复运行

通化金马(000766)：拟1100万元转让亏损子公司股权

深康佳A(000016)：拟受让惠科智能家电10亿元份额

福能股份(600483)：拟受让宁德核电10%股权 将增加装机规模43.56万千瓦

精工钢构(600496)：联合中标逾6亿元EPC总承包项目

同仁堂(600085)：两家药店被北京市医保局处理 公司要求其停业整顿

银禧科技(300221)：2018年预亏4亿元-7亿元 商誉减值金额4.9亿元

天山生物(300313)：公司被合同诈骗 已立案

纽威股份(603699)：实控人增持计划到期未完成 因拟优先化解股票质押风险

中信证券(600030)：拟发行股份收购广州证券 股票停牌

中国国旅(601888)：逾18亿元向控股股东转让国旅总社

特变电工(600089)：控股公司引入农银投资10亿元增资

亿纬锂能(300014)：非公开发行股票申请获证监会审核通过





【解禁】

中石科技(300684)、联诚精密(002921)、中矿资源(002738)、中海达(300177)、德赛西威(002920)、五洋停车(300420)、精准信息(300099)、闻泰科技(600745)、华仪电气(600290)、厦门象屿(600057)、浙大网新(600797)、朗博科技(603655)、宁波韵升(600366)、空港股份(600463)、青海华鼎(600243)、乾景园林(603778)



