距离2018年收官，还剩下四个交易日。沪指终于略微有所不同，不过从目前来看说止跌尚可，说反转还是为时尚早。

一方面，从周一全天走势来看，沪指即便在尾盘的拉升下，最终没有收复此前划定的趋势线压力位，仍然处于通道下方位置，技术上面更像是一个低配的10月12日的走势。





另一方面，量能水平上仍然非常的尴尬。10月12日反弹至少是带量的。但是周一市场的走势，成交上进一步萎缩。差一点成为了熔断以来的量能新低。这种级别的反弹成交水平，只能说明资金仍然处于非常严重的观望情绪中没有走出来。





导致市场处于当前情绪的因素很多。比较学院派的解读是三点。





其一是解禁，本周市场迎来全年周解禁高峰，76家公司解禁，解禁市值高达960亿。这对于个股来说是一个比较大的隐患。但是道理都是相通的，76家毕竟对比3700家还是小数，所以这是局部战场，和整个战局无关。





其二是年底窗口带来的观望情绪——时值年底，资金相对紧张，机构、游资等开始休息





其三今年年报将面对巨大的业绩压力，除了宏观经济的原因，1.45万亿的商誉高压，今年年报将集中释放，比如国民技术，今天一度跌停，就是因为收购的公司业绩承诺没有完成。





不过我们理性去对待这些所谓利空，本质上要么是个股层面无法影响全局的。要么是像资金这种原本和行情就是正相关的。换言之，如果反弹来了，增量资金必然也会跑步进场。那么问题来了，反弹还会远吗？





几个同样重要的事实希望大家不要选择性的忽视。





其一是这一波的总龙头泰永长征缩量加速五板，这个五板对市场的贡献很明显，一方面是侧面佐证了金稳会提出的行政干预要弱化的大方向（毕竟之前是四板必封），另一方面超跌次新在长征的带动下竞相爆发。而会议通稿被重点提及的5G，在趋势龙头东方通信带动下，也掀起了整体不错的走势。题材上面的活跃度在提升，这是一个好事儿。





其二是技术层面。交投新低往往意味着动能衰竭。而在当前这个位置，更应该被关注的是做空动能的衰竭。上一波缩量跌破趋势线通道时，激发了10月中旬的那一拨强反弹。而此次有着2449的前低支撑，又有着地量的做空衰竭信号。我们认为反弹应该在不远的前方。





最后，政策面。周末中@央经@济工@作会议落地。股市关注度很高。什么叫有活力有韧性。我觉得这六个字足够让大家细细品味。当然市面上的解释很多，但我们只搞懂一件事就好A股的2018年就是一个逐渐失去活力的年份，而到了年底不断在低位表现出失去韧性。经济会议的定调，至少证明，2019年，A股迎接的政策面环境，会春风化雨很多。





当然愿景是美好的，饭还是要一口一口吃，沪指和上证50暂时止跌，但是反转目前谈不上，沪指短期而言的命门是2530，能否强势收复很关键。年底前仅剩下最后一周，我们认为这一周里面搞事情的难度比较大。所以指数层面暂且看上文表述的点位。个股层面重点抓好题材的机会。



