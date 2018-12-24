周末是利好和利空的堆叠。





先说坏消息。美股又跌了。纳斯达克3%，标普2%，道琼斯1.8%。这跌幅够喝一壶。但是很好。过去美股一跌早间财经媒体一片鬼哭狼嚎。然鹅两个经济体制不甚相同，经济周期不甚相同，经济支柱不甚相同，甚至连资本市场周期都不甚相同的国家，为啥行情走势却要趋同？全球资本定价确实有影响，但不是这样。





讲道理，看美股跌就求爷爷告奶奶，那是因为没见过美股下跌。这就好比待嫁闺中的大姑娘，一举手一投足都引人注意。但是你让她天天上街尬舞，慢慢的也就没人看了——A股也如此，对于美股下跌，我们最重要的是要“脱敏”。过程诚然有代价也比较痛苦。但是目前看，脱敏的效果还是有的。





就像上周说的，亚太市场其实都已经表态了（美股跌三天，亚太跌一天），只有A股一直情深深雨蒙蒙的看着太平洋对岸，这样不对。





其次是解禁，本周市场迎来全年周解禁高峰，76家公司解禁，解禁市值高达960亿。叠加之前讲过的商誉减值风险。这对于个股来说是一个比较大的隐患。但是道理都是相通的，76家毕竟对比3700家还是小数，所以这是局部战场，和整个战局无关。





而好的方面不要太突出。周末中央经济工作会议落地。股市关注度很高。什么叫有活力有韧性。我觉得这六个字足够让大家细细品味。当然市面上的解释很多，但我们只搞懂一件事就好A股的2018年就是一个逐渐失去活力的年份，而到了年底不断在低位表现出失去韧性。经济会议的定调，至少证明，2019年，A股迎接的政策面环境，会春风化雨很多。





当然愿景是美好的，饭还是要一口一口吃，沪指和上证50暂时止跌，但是反转目前谈不上，沪指短期而言的命门是2530，能否强势收复很关键。而上证50目前能够继续筑底的唯一原因，是里面几乎没有券商标的。。。早盘地产+券商的下跌对于市场还是有一定影响。上周给大家分析了地产所谓利好的持续性有限。目前我们的判断不变。题材最热的是5G（中央经济工作会议）和次新（泰永长征5板刺激）。





年底前仅剩下最后一周，我们认为这一周里面搞事情的难度比较大。所以指数层面暂且看上文表述的点位。个股层面重点抓好题材的机会。



