【今日题材】

1、5G商用步伐提速进一步明确 关注龙头投资机会

此次中央经济工作会议认为，我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。会议把加快5G商用步伐明确为明年的重点工作，将大大加快5G的发展速度。机构认为，2019年有望成为5G建设元年，板块关注度提升有望带动行业的估值回暖。

相关概念股：中兴通讯(000063)、通宇通信





2、春节预定高峰来临 旅游板块可提前布局

随着春节长假的临近，旅游市场将再次迎来预订高峰。12月20日，据多家旅游机构提供的预订数据显示，东南亚海岛游、日本温泉滑雪游、澳新反季节游等成为春节出境游的热门之选，咨询量和预订量双拉升。其中，海岛度假依然是春节出境游的首选，预计占春节出境游总人次的六成。此外，今年除了亲子游之外，寒假游也较往年有所增长。

相关概念股：可关注免税龙头中国国旅(601888)以及首旅酒店(600258)、宋城演艺(300144)等。另外，2018年底杭黄高铁即将开通运营，黄山旅游(600054)客流量回暖可期。





3、冰雪旅游受热捧 产业投资持续升温

23日，文化和旅游部数据中心在第三届吉林冰雪产业博览会暨第二十二届长春冰雪旅游节开幕式发布的《中国冰雪旅游发展报告》显示，2017-2018冰雪季，我国冰雪旅游人数达到1.97亿人次，冰雪旅游收入约3300亿元，我国冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代。

相关概念股：长白山(603099)是冰雪旅游最纯正的标的，地理位臵优势决定其成为冰雪旅游最大的受益方。此外，国旅联合(600358)、三夫户外(002780)也在冰雪运动进行了相关布局。





4、网络游戏重新开放审批相关公司有望受益

据媒体报道，中宣部版权局副局长冯士新在2018中国游戏产业年会上表示，首批部分游戏已经完成审核，正在抓紧核发版号。他还表示，网络游戏作为文化内容与互联网技术高度融合的产物，十余年来迅猛发展，已经成为网络内容产业的重要版块。

相关概念股：

晨鑫科技(002447)主营网游和电竞业务，全资子公司壕鑫互联推出了世界上第一款“区块链电竞加速基础服务终端”，用户可通过对竞斗云网络的贡献获得算力值，并根据算力值在竞斗云区块链平台获得相应服务。

赛为智能(300044)全资子公司开心人信息在原有游戏业务及运营模式基础上，使用自有区块链技术研发的区块链游戏《开心偷菜》今年3季度正式上线。









5、铁路运能持续提升、春运旅客总发送量将超4亿





中国铁路总公司近日发布2019年铁路舂运运输方案，预计明年舂运铁路发送旅客达到4.1亿人次，运力增长5.3%。明年春运铁路运输亮点纷呈：多条铁路新线首次投入春运；17辆超长版时速350公里复兴号动车组将首次亮相京沪高铁；时速160公里动力集中复兴号动车组将首次在快速铁路运行。





相关概念股：





广深铁路(601333) 今年前三季度的客运量同比增速分别为2.5%、4.9%和9.3%，主要得益于城际列车的增长。





大秦铁路(601006) 近日收购了中国铁路太原局集团有限公司太原通信段，将使自身运输组织的完整性进一步加强，并且每年减少约3亿元的通信服务费支出。









【要闻】

1、中央经济工作会议：防范金融市场异常波动和共振，实施更大规模的减税降费。推动在上交所设立科创板并试点注册制尽快落地 坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。

2、证监会今日核发3家IPO企业批文

3、国务院印发《个人所得税专项附加扣除暂行办法》

4、刘士余：以更大决心、更大勇气、更大力度推进资本市场改革开放

5、2018年全国商务工作会议在京召开 加快自贸试验区和自由贸易港建设工作

6、49份年报预告商誉风险 1987亿业绩承诺今年要兑现

7、深圳市创投公会：暂无申报冲刺科创板后备企业

8、英3家公司称将使用华为设备 已达成20亿英镑协议

9、珠海：非珠海市户籍人才购房缴纳社保降至1-12个月

10、夏普将在中国兴建1万亿日元的芯片厂

11、证监会对3宗中介机构违法案件作出行政处罚

12、发改委：大力支持民营经济发展 实施更大力度降成本举措

13、交通运输部：车辆通行费将建立差异化机制

14、八成新经济股破发 港股市场遭遇重大考验

15、中国11月液化天然气进口量创纪录新高

16、专利法修改拟规定专利侵权惩罚性赔偿制度

17、中国拟修改城市房地产管理法 扫清集体经营性建设用地入市法律障碍

18、美股连续三日重挫 道指一周累计跌近7%





【增减持】

华扬联众(603825)：拟清仓减持持有皇氏集团(002329)的0.99%股权

哈三联(002900)：实控人提议以8000万-1.6亿元回购股份

石英股份(603688)：拟回购股份不超5000万元 回购价格不超过14元/股





【个股公告】

猛狮科技(002684)：与三家国资企业达成合作 推进子公司复产及公司重组

中文在线(300364)：拟1.1亿元收购人才测评服务机构全美在线8%股权

博威合金(601137)：拟9.9亿元收购博德高科 布局精密细丝

利安隆(300596)：拟6亿元收购凯亚化工100%股权

中弘退(000979)：预计公司股票将于12月27日后被终止上市

外运发展(600270)：公司股票将于2018年12月28日正式终止上市

步森股份(002569)：拟出资2000万元收购北京麦考利10%股权，借助麦考利布局新零售

泰豪科技(600590)：中止收购九江银行5704万股股权

汇顶科技(603160)：导入Google Home Hub触控芯片超300万片

红星发展(600367)：终止资产收购 非公开发行金额由4.6亿调降至2.8亿

华自科技(300490)：孙公司签订1.1亿元合同

汇川技术(300124)：子公司预中标1.93亿元采购项目





【解禁】

纳思达(002180)、拓维信息(002261)、兄弟科技(002562)



