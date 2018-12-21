一条利空是银监部门让银行利润不要太过分。一条谣言是说不减税不降费。两个消息让市场又尿了裤子。





当然内部因素是一方面，外盘确实还是比较疲软。隔夜美股继续走低，毫无疑问已经破位。在这个时间窗口下，两个消息的见光对于资金情绪影响比较大。





而这种情绪下，导致沪指最终跌破了7月份以来市场构建的下降趋势下沿支撑。同时由于利空影响银行股下跌，导致7月份之后一直在护盘的上证50指数，终于形成实质性的破位走势。技术上面应该说最近两天是非常艰难的两天。但是要不要灰心呢？我们认为暂时不要。为啥？三点。





第一，从技术面上说破位，我们就要回归到技术面。破位应该说是市场中非常重要的一种转弱的技术体现。按理说，这个信号出现时，资金在情绪上面应该出现距离的震荡。但是反观到这两天的市场技术走势能够明显看到——缩量哎。量能展现的资金情绪，与技术面的点位上形成了巨大的割裂感。说明虽然点位上有破位的信号，但是资金目前并没有更多的恐慌出现。反而大家要注意到，在连续下跌之后，恰恰是这两天，市场出现了明显的连续下影线——说明有相当比例的资金试图在市场中呈现一种护盘者的身份。





第二，银行股的问题。银行是目前市场的核心杀跌板块。诚然消息面承压。不过近期银行股的股息率优势开始显现了。建行农行股息率已经超过5%。这对于很多针对纯股息收益的长期资金来说还是有吸引力。不过目前主要看银行如何消化银监部门的窗口指导。目前对于市场来说，银行股是系铃人，后续解铃还是要看它。当然还有近期非常惨的医药。





第三，就是中央经济工作会议。今天的媒体报道，证实了此前外媒的消息，周三到周五，中央经济工作会议已经召开。这意味着周末很可能会有正经的消息面内容公开。这个层面，一个好消息，对于现阶段的市场而言，应该说是太重要了。所以大家周末一定要重点关注消息面的内容。我们也会第一时间在永源财经上做出解读。





最后。上一轮跌破下行趋势线，市场激发了巨大的反弹需求，形成了10月中旬至今的走势。需要指出的是，这一波反弹领先于政策的转向信号出现。而此次既然已经开始呈现抵抗情绪，我们认为市场也有酝酿反弹的契机。静待消息面出清。不需要过分悲观。



