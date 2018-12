早盘市场还是太弱,指数低开低走震荡,砸盘主要集中在银行、地产、基建,上证50这个位置集中跌一波还是比较伤,毕竟所谓的大权重属性之一,就是此前的所谓大资金抱团取暖。这个位置的破位加速,往往意味着一部分大资金在集体出货,





于是问题来了,为什么会跌?上证50的集中下跌很大程度上与昨晚银监部门的表态有关——【银监部门:要求银行“适度控制”利润增速】近日银监部门对部分银行进行了窗口指导,要求他们“适度控制”利润增速,让2018全年的业绩增速“不要放太高”。同时,还要求某些城/农商行降低小微企业贷款利率,四季度末的贷款利率须低于三季度末。甚至,连央行都罕见出手,指导部分区域的银行针对单户授信500万元及以下小微企业贷款,“成本适度降低”。





说实话,这个消息有点大跌眼镜,脑海里面直接蹦出三个想法:第一,监管部门让企业“注意不要赚太多钱”。。。很市场化。





第二,监管部门对于实体确实这次是强力支持,这种限制金融业盈利的做法,是史无前例的!应该鼓掌!希望实体经济真的能够好起来!





第三 ,银行真是完美的诠释了no zuo no die why you try.....





为啥这么说呢,因为2012年当时企业公布利润的时候,某银行老总说过一句当时引起轰动的话——银行真是赚钱赚到不好意思。有多不好意思呢?拿去年来说,去年工行利润2800亿,相当于1500家A股公司利润总和。A股银行+地产总利润,占市场的2/3....





然而真的是眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。2012年这位老总的话放出之后,银行的问题就开始暴露——僵化的利差收益,两年前针对银行不良率的问题,缩表,再到今天监管直接窗口指导利润。





市场化吗?难说。但是从实体经济的角度来说,这一次能够看到监管部门的诚意!





所以大约如此吧,只不过对于A股来说,,银行股的走低,对指数压力大了一些。不过从另外一方面讲,随着银行股价走低,反而股息率优势开始凸显。农业银行、建设银行等股息率接近5%,这对于一些关注股息的超长期大资金而言,未尝不是巨大的诱惑。因此所谓否极泰来,很可能在指数破位权重补跌的同时,A股的一个反弹窗口也在快速临近。