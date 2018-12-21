早盘市场还是太弱，指数低开低走震荡，砸盘主要集中在银行、地产、基建，上证50这个位置集中跌一波还是比较伤，毕竟所谓的大权重属性之一，就是此前的所谓大资金抱团取暖。这个位置的破位加速，往往意味着一部分大资金在集体出货，





于是问题来了，为什么会跌？上证50的集中下跌很大程度上与昨晚银监部门的表态有关——【银监部门：要求银行“适度控制”利润增速】近日银监部门对部分银行进行了窗口指导，要求他们“适度控制”利润增速，让2018全年的业绩增速“不要放太高”。同时，还要求某些城/农商行降低小微企业贷款利率，四季度末的贷款利率须低于三季度末。甚至，连央行都罕见出手，指导部分区域的银行针对单户授信500万元及以下小微企业贷款，“成本适度降低”。





说实话，这个消息有点大跌眼镜，脑海里面直接蹦出三个想法：第一，监管部门让企业“注意不要赚太多钱”。。。很市场化。





第二，监管部门对于实体确实这次是强力支持，这种限制金融业盈利的做法，是史无前例的！应该鼓掌！希望实体经济真的能够好起来！





第三 ，银行真是完美的诠释了no zuo no die why you try.....





为啥这么说呢，因为2012年当时企业公布利润的时候，某银行老总说过一句当时引起轰动的话——银行真是赚钱赚到不好意思。有多不好意思呢？拿去年来说，去年工行利润2800亿，相当于1500家A股公司利润总和。A股银行+地产总利润，占市场的2/3....





然而真的是眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。2012年这位老总的话放出之后，银行的问题就开始暴露——僵化的利差收益，两年前针对银行不良率的问题，缩表，再到今天监管直接窗口指导利润。





市场化吗？难说。但是从实体经济的角度来说，这一次能够看到监管部门的诚意！





所以大约如此吧，只不过对于A股来说，，银行股的走低，对指数压力大了一些。不过从另外一方面讲，随着银行股价走低，反而股息率优势开始凸显。农业银行、建设银行等股息率接近5%，这对于一些关注股息的超长期大资金而言，未尝不是巨大的诱惑。因此所谓否极泰来，很可能在指数破位权重补跌的同时，A股的一个反弹窗口也在快速临近。



