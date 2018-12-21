【今日题材】

1、第四范式成最新AI独角兽、参股公司有望受益

日前，人工智能公司第四范式披露已完成逾1.5亿美元C轮融资，公司估值约12亿美元，成为最新一只AI独角兽。投资方包括国新、启迪、保利、三峡、中信、农行、交行等战略股东。加上B轮投资股东工行、中行、建行，第四范式成为五大国有银行联合投资的唯一科技类公司。

相关概念股：盛天网络(300494)、美盛文化(002699)参股的北京创新工场投资中心(有限合伙)领投了第四范式A+轮融资，受益于第四范式估值的提升。





2、多个治疗肿瘤与罕见病新药上市、具有完全自主知识产权

据北京日报12月20日消息，首个国产PD-1抗体药物特瑞普利单抗注射液17日获批上市。国家药监局宣布，这是我国企业独立研发、具有完全自主知识产权的生物制品创新药品，用于治疗转移性黑色素瘤等。据悉，近日国家药监局先后批准了多个用于治疗肿瘤与罕见病的药品上市。

相关概念股：药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)





3、百度智能小程序开源联盟正式成立、首批成员App月活超30亿

12月20日，百度智能小程序开源联盟签约仪式在京举行。爱奇艺、快手、WiFi万能钥匙、58同城、汽车之家、携程、猎豹移动、百度视频等12家企业与百度正式签约，成为智能小程序开源联盟首批战略合作伙伴。未来上述企业将陆续在各自旗下的App支持运行智能小程序，成为百度智能小程序的重要入口。据不完全统计，联盟首批成员App月活超30亿。相关概念股：信雅达(600571)、新国都(300130)





4、淘宝或将引入云闪付、相关公司受关注

据媒体报道，20日晚上淘宝突然发了一条微博，隔空喊话支付宝：“明天我们就不再是彼此的唯一了。”业内预期淘宝或将引入除支付宝之外的其他方式，不再只能走支付宝一条路，很可能的应该是银联的云闪付。

相关概念股：

科蓝软件(300663) 有科蓝云闪付平台系统，做过部分银行的银联云闪付项目。

高伟达(300465) 中标过包商银行云闪付TSMP项目。









5、和若铁路正式开建、西部地区基建补短板空间大





全长825.5公里的和田至若羌铁路20日正式开工建设，项目总投资221.5亿元，建成后能够使南疆地区5个县结束不通火车历史，和田出疆的路程缩短一干多公里。目前在新疆等西部地区，还有多条铁路处于在建状态：敦煌至格尔木铁路、格尔木至库尔勒铁路已开始铺轨；川藏铁路(拉萨至林芝段)正在积极施工；丽江至香格里拉铁路建设投资已过半。





相关概念股：新疆地区的工程施工和水泥建材类企业包括北新路桥(002307) 、新疆交建(002941) 、青松建化(600425)等。









【要闻】

1、监管窗口指导部分银行"适度控制"净利增速

2、金融委：资本市场风险得到较为充分的释放，已经具备长期投资价值

3、招行回应：未收到监管部门的"适度控制"净利增速窗口指导通知

4、证监会首席律师焦津洪：证监会将坚持零容忍态度 保障市场平稳运行

5、外交部证实：加公民因非法就业被地方公安机关行政拘留

6、美方称中美将在明年1月份举行会谈 商务部：确有计划

7、深交所新细则落地 重大违法强制退市决策权下移交易所

8、特朗普签署“2018年对等进入西藏法案” 中方：坚决反对

9、ofo公司及戴威收“限制消费令”

10、中基协洪磊解读金融委座谈会：要回到让市场发挥作用上来

11、央行：进一步规范准备金违规行为处罚，改进存款准备金缴存基数监督方法

12、科创板前夕的临港奉贤园区：上报4家企业备战 紧密对接资本市场

13、英国央行宣布维持利率0.75%不变





14、美三大股指续创一年多以来新低 道指大跌2%









【今日复牌】

铁汉生态(300197)





【增减持】

万丰奥威(002085)：控股股东提议回购3亿元-6亿元

科伦药业(002422)：股份回购完成 耗资1亿元

和科达(002816)：部分高管及股东拟6个月内合计减持不超过4.65%

皖通科技(002331)：两股东拟在6个月内合计减持不超过0.48%





【个股公告】

东阿阿胶(000423)：确认重点产品出厂价上调6%

长春一东(600148)：重大资产重组获国资委批复

中体产业(600158)：重大资产重组方案获财政部批准

新纶科技(002341)：实控人拟6.55亿元转让5.04%股份

久其软件(002279)：实控人拟将5.0617%股份转让给海通资管

包钢股份(600010)：拟12亿收购北方稀土(600111)的稀土选矿资产

通策医疗(600763)：拟3亿元收购捷木投资公司50%股权

中油工程(600339)：签署逾32亿元液化天然气工程合同

电广传媒(000917)：与华为签订《战略合作协议》

三鑫医疗(300453)：2018年度拟10转6派1元

比亚迪(002594)：收到证监会批文，核准发行可续期公司债券不超过50亿元

精测电子(300567)：2018年净利预增62%至74%

ST慧球(600556)：15个交易日14次涨停 提醒防范炒作风险

游久游戏(600652)：收到中国证监会上海监管局警示函

长航凤凰(000520)：大件事业部管理团队全体员工辞职

可立克(002782)：占总股本75%的限售股24日上市流通





【解禁】

高新兴(300098)、可立克(002782)、金新农(002548)、达实智能(002421)、奇信股份(002781)、恺英网络(002517)、西部建设(002302)、苏交科(300284)、阿石创(300706)、朗新科技(300682)、飞荣达(300602)、黑牡丹(600510)、国电南瑞(600406)、快克股份(603203)



