美联储加息了，市场跌了，两者没什么本质的联系。A股的核心还是里子有问题。这一点大家见仁见智。周四市场的核心在于券商、创投这种拼了老命，最终把指数稳定在了此前划定的支撑线上方。这是一个精神上的胜利。





客观讲，我们认为大家这个位置不要盲目的恐慌了，虽然方向选择下行，但是从几个层面来说，市场很可能会随时触发一波短线反弹机会。





其一是银行。银行股今天像一坨湿乎乎的抹布，糊在大盘的脸上。但我们需要提醒大家一句，虽然 包括招行在内的这些超级巨头都已经形成破位趋势。但是银行股本身对应的公司质地并没有走坏——银行的股息率仍然在。因此我们认为银行股破位下行之后，很可能反向催生一批寻求股息的长期资金进入建仓时间窗口。





其二是建筑。建筑今天是领跌品种。但这里面大家注意一家奇怪的公司，新疆交建——作为基建次新在板块整体回落过程中，原本应该是更加惨烈的下跌的。然而今天午后新疆交建出现异动，异常信号背后，是否是资金在逆势进场？这个值得关注。





第三是外围市场，说下跌和美联储没关系，并不是假话。今天在美联储加息和美国三大指数破位的冲击下，亚洲市场除了日经和中国A股其他的都非常要脸的收红。本周二的时候，美股的急跌能有多大影响其实在整个亚太市场层面已经得到充分体现——当天又是除了A股之外亚太所有市场全部收红（这么一看A股还真是跌自己的路让别人说去吧的典型代表）。今天其实大家看看外盘也如此。我们还是维持此前的观点，美股目前的走低本质上对于全球市场会是一个边际效应递减的趋势。这里面最大的因素在于美股下跌并不是因，而同样是强势美元周期下的果。只不过这个果来得最晚。而对于A股来说，毕竟我们已经提前调整接近一年，其实不需要这么担心。





第四就是券商和技术面。券商上涨或许本意并非是主动进攻，但确实造成了两个效果，一个是宣告了一批资金在这个位置开始有反扑的情绪，另一个则是保证了指数维持在了趋势线的支撑之上。

所以总的来说，我们认为市场开始酝酿一波短期反弹。这个位置不需要盲目恐慌，耐心等待为上策。



