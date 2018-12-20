虽然没谱已经在过去两周四次斥责美联储政策，然而议息会议仍然确认加息。提升利率25个基点。美联储加息其实并不太超出市场预期，反而是因为近期没谱呵斥得太猛，反而让市场有了点不切实际的幻想。加息落地之后，美股再一次大幅度走低，纳斯达克跌幅超过2%。美股目前可以唱一首凉凉了。三大指数全部破位。

外盘问题当然会成为一定的压力，不过本周二的时候，美股的急跌能有多大影响其实在整个亚太市场层面已经得到充分体现——当天除了A股之外亚太所有市场全部收红。今天其实大家看看外盘也如此。我们还是维持此前的观点，美股目前的走低本质上对于全球市场会是一个边际效应递减的趋势。这里面最大的因素在于美股下跌并不是因，而同样是强势美元周期下的果。只不过这个果来得最晚。而对于A股来说，毕竟我们已经提前调整接近一年，其实不需要这么担心。





消息面上除了美联储之外，影响最大的应该是央行的定向降息和地产。央行方面，今年美联储四次加息我们都没有跟进，目前看国内的货币政策还是非常独立。易纲在此前的政治局会议也阐述了宽松货币政策的预期，这个对于市场来说，应该是一个定海神针。只不过目前对于企业来说其实最重要的不是钱，而是利润。定向降息确实是惠及中小微企业，但是如果没有足够的利润前景，企业的融资意愿也不会提升。而后者的达成需要经济周期和公平竞争环境的配合，这一点上，单纯依靠央行是做不到的。





地产方面是国内另外一个热点，山东菏泽之后，广州也释放房地产宽松信号。这个不得了，毕竟广州是一线，绝对意义上的一线。目前看经济压力下地产的压力巨大，地方的底线一定是保住不出现崩盘。因此未来局部松绑+因城施策应该是主流信号。对地产是不是利好？是的，但是以地产来说，一方面限购没有取消，另一方面盘子太大现在市场即便有心也无力。我们判断持续性不会太好。





最后讲一讲指数。指数昨天已经跌破上升趋势线，但是资金情绪上没有进行方向选择，但今天大家要注意到，下跌是带着量能的剧烈放大的。所以今天这个下跌其实更重要。短期而言，今天最重要的是看下跌通道的下轨能否形成比较有力度的支撑，早盘看不多的资金其实是围绕这一点位进行反复的争夺。午后看看能否守住。这应该是目前市场聚焦的方向了。



