【今日题材】

1、周边不确定因素增多、新一代装备列装或提速

据外媒报道，俄罗斯总统普京18日在俄国防部举行扩大会议上表示，美国退出《中导条约》将极大削弱全球安全体系，或导致大规模杀伤性武器不扩散监督体系被削弱，甚至崩溃，加剧引发军备竞赛的风险。而此前俄罗斯战略火箭军司令谢尔盖卡拉卡耶夫上将表示，俄罗斯正在进行新型“萨尔马特”液体重型洲际弹道导弹的研发，首次飞行试验将在2019年年初进行，2021年开始换装。另外，俄罗斯还在进行装备高超音速弹头的“先锋队”导弹系统的量产型样品的生产工作，计划在明年列装。

相关概念股：

中直股份(600038) 随着我军武器装备升级以及陆航部队扩编，预计武装直升机仍将是未来3-5年的发展重点。公司现有的直-8、直-9、直-11等机型市场地位稳固，以直-20为代表的中型多用途直升机有望成为中国未来发展重点。

高德红外(002414) 新签4亿军品大单，今年开始批产的反坦克导弹有望大规模替换我军之前的老旧装备，明后年有望持续放量，将成为公司的主要利润来源之一。

全信股份(300447)军用光电传输产品核心供应商，持续受益装备列装和国产化替代。





2、微博携手优酷打造泛资讯短视频、相关公司受关注

据媒体报道，微博、优酷和云剪近日达成战略合作，共同打造基于拍客来源的泛资讯短视频内容生态体系。优酷负责打造“拍客宝”产品及拍客团队建设等相关运营工作；云剪重在研发完整的拍客素材展示及交易平台，保证拍客素材的运营、推荐及购买结算等环节顺利完成；微博发挥自身平台属性，赋能拍客用户与媒体，提升内容分发能力。

相关概念股：

网达软件(603189)是视频领域的技术提供方，向运营短视频业务的公司提供技术支撑。

网宿科技(300017) 受益于短视频增长带动加速流量高速增长。





3、懒人消费年增七成、智能家居应用有望爆发

近日，淘宝发布的《懒人消费数据》显示，2018年中国人为偷懒花费160亿元，较去年增长70%，其中95后懒需求增长最快，增幅82%。另外上个月，苏宁金融研究院联合国家金融与发展实验室、PP财经发布了《2018中国居民消费升级指数报告》。报告显示，我国居民消费升级综合指数加速攀升，消费向发展和享受型倾斜，“懒人经济”时代已经到来。

相关概念股：

好太太(603848) 晾衣架第一股，智能家居领跑者。除了智能晾衣机外，公司正重点布局智能家居产业基地建设、重点打造“科徕尼”智能锁产品等项目；

青岛海尔(600690) 发布全球首套互联互通全场景成套智能家电，为用户提供客厅、厨房、浴室、卧室等四个空间超过200个智慧家庭场景。





4、我国加快知识产权信用体系建设、相关公司受益

据新华社消息，国家发展改革委、人民银行、国家知识产权局等38个部门和单位日前联合签署了合作备忘录，决定对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒。国家知识产权局保护司有关负责人表示，这是强化知识产权保护、加强社会信用体系建设的重大举措，标志着我国知识产权信用体系建设进入落地实施阶段。

相关概念股：安妮股份(002235) 、中国科传(601858) 、光一科技(300356)









5、城市轨交批复步伐加快、基建行业龙头备受关注





19日，国家发改委同时批复了上海轨道交通三期规划和杭州轨道交通三期项目的调整规划，两地新增的投资项目金额预计将超过3500亿元。加上14日获批的济南轨道交通一期规划，发改委已在几天内接连批复三个轨道交通规划





相关概念股：苏交科(300284)、中设集团(603018)、中国铁建(601186)









【要闻】

1、证监会：把设立科创板并试点注册制作为资本市场深化改革的头等大事

2、央行决定创设定向中期借贷便利

3、菏泽市确认取消限制存量住房转让期限

4、华为内部澄清：在德国5G业务一切正常 积极参与法国5G建设

5、广州市住建委：“330”新政前出让土地 商服类物业可卖个人

6、50亿元！年内最大规模纾困债发行

7、工信部专家韦乐平：5G投资将达1.2万亿元 投资周期或超8年

8、江浙沪探索编制长三角区域PMI 目前仍处内部研究阶段

9、有报道称中国拘留第三名加拿大人 外交部：没有听说

10、中国液化天然气价格蹿升至10个月高点

11、农业农村部等三部门发文 到2025年建设涵盖主要道地药材品种的标准化生产基地

12、中美举行经贸问题副部级通话

13、美联储宣布加息25个基点 年内第四次加息落地

14、标普500指数跌至15个月新低 美联储如期加息重挫美股









【今日复牌】

中孚信息(300659)、通合科技(300491)、通化金马(000766)、ST天化(000912)





【增减持】

同洲电子(002052)：获华夏人寿举牌 持股达到10%

中天金融(000540)：拟回购股份，回购金额不超过31.7亿元

富安娜(002327)：拟回购1亿元-2亿元

美力科技(300611)：拟出资5000万-9500万元回购股份

弘信电子(300657)：股东拟合计减持不超6.33%股份

多喜爱(002761)：国亚金控再次被动减持2.58%股份





【个股公告】

西王食品(000639)：年报净利预增29.63%-35.46%

隆华科技(300263)：实控人拟转让5.46%股份，引入河南高创作为战略投资者

雅戈尔(600177)：处置部分金融资产 增加净利近9000万元

用友网络(600588)：与奇瑞控股签战略合作协议

中国建筑(601668)：近期中标503亿元重大项目

龙元建设(600491)：中标杭州市城市档案中心项目

尚纬股份(603333)：近期累计中标1.51亿元项目

东华软件(002065)：与腾讯云联合中标5490万元项目

旋极信息(300324)：297位员工响应兜底增持倡议 合计耗资2371万元

东方园林(002310)：终止重大资产重组，此前拟发行股份购买碧峰峡全部或部分股权

万家乐(000533)：确认董事长陈环已被逮捕

上海莱士(002252)：控股股东莱士中国存在可能被动减持公司股票风险

中工国际(002051)：国机集团成国有资本投资公司试点

合肥百货(000417)：拟12.81亿池州投建百大农产品(000061)物流园





【解禁】

松芝股份(002454)、乾照光电(300102)、东江环保(002672)、韵达股份(002120)、中潜股份(300526)、西菱信息、完美世界(002624)、金一文化(002721)、美尚生态(300495)、高鸿股份(000851)、中化岩土(002542)



