如果说昨天还能纠结一下点位，今天就终于是撕破了脸面，完整而彻底的走出了破位的态势。





沪指击穿了10月底反弹以来的上行趋势，形成了破位。这一点我们本周已经为学员提示——19号周三是重要的变盘窗口。沪指向下之后，最重要的问题是下一个方向在哪。目前看2550作为前期低点平台，成为了第一个承接短期情绪的点位，不过以目前的成交来看，成交量继续萎缩很难说做空情绪完全释放，因此如果指数选择继续下行，我们认为大家应该注意一个更加长周期的收敛图形——如图所示。

若如此，则证明自10月中旬的反弹仅仅是对于下跌失速的一次技术性修复，而到目前为止指数都没有办法脱离18年7月份之后形成的下跌的新通道。这个通道下沿，是接下来市场要关注的核心了。





其实说指数下跌，但是就像上面说的，其实情绪上面还是处于比较温吞的状态，其一是成交量没有剧烈放大，甚至是萎缩的——并没有恐慌盘离场。另一方面是今天指数走成这个德行，然而跌停只有5家，抛去上海莱士这种自然跌停实质上只有四家。反而涨停有25家，市场2/3比例以上，2520家公司跌幅没有超过3%。所以证明即便是看空的情绪也非常莫能两可。





这种情绪面的温吞，本质上还是在等待消息面的落地。





两个消息，一个是美联储议息会议，这个预计明天凌晨可以公布。没什么太多的悬念，即便是加息也是符合预期。只不过一旦加息，美股在已经破位的基础上可能又要尿一裤子。





另一个是中央经济工作会议。如果外媒的传闻属实，那么应该是已经在开了。希望这个大会能够传递出一些积极信号。或者说必须传递出一些积极信号——因为十月底之后政治局会议带来的政策急剧转向，究竟如何落实一直没有说法，包括信贷政策、去杠杆还是加杠杆、所有制定位、以及股市方面的强监管去留，等等。整个市场其实最期待的是在此前的政策风向转变之后，看到更加明确的细节落地。而这个落地最好的也是最应该的窗口就应该是中央经济工作会议。如果这个会上仍然没有更加实质性的消息，那么市场对于此前的转向一定会有巨大的失落感。





所以中央经济工作会议应该说是政策面在年底对A股最后的也是最大的温柔，也是最大的机会。我们只能静待消息面的落地。





而在此之前，以常理而言，不太可能有真正意义上的资金选择。所以我们建议大家这个位置也还是多看少动观望为主。





最后，比较有意思的是针对昨晚菏泽取消限售的回应——按照下午从山东省住建厅房产处的说法，省厅也是今早刚刚得知菏泽住建局发布了取消限售政策的文件，此文件没有报备省厅，已经要求菏泽住建局尽快进行政策解读，对于菏泽住建局出台此文件是否有违规的地方，省厅表示不好说。所以这个政策到底标识着政策转向？还是更加明显的标识着房价压力下的地方财政压力？大家还是需要更加冷静地去判断。





总的来说，方向选择向下，资金选择暧昧，等待消息明确，切忌盲目出手。



