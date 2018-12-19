隔夜美股冲高回落。早盘市场延续着低迷的行情态势。消息面上的温吞导致市场缺少方向选择的动力。





唯一受到消息面利好带动的是地产和5G。5G不用过度解读，华为的订单其实是对于外围信息的一个有力回击。近期5G是真的一个几乎每天都有热度新闻的方向。从国家战略上面看，5G的提速是必然，这也是目前政策上面确定性最强的品种。只不过个股表现差强人意。这多少也和消息面过于密集的曝光有关。





与之对应昨晚最重磅的消息大约是山东菏泽的取消限售。有人解读为重磅的地产转向信号。早盘地产股启动一波。但是我们觉得吧，这事儿还真的不太值得过度解读。菏泽这种三四线城市，与一二线的差距还是巨大。取消限售与其说是地产利好，我们认为倒不如解读为地方实在扛不住经济增速压力和放假压力，导致的环境倒逼政策减码的标准动作。消息一出，反而应该是凸显了目前地方地产的压力。所以对于地产的持续性，确实只能说是有待观察。





整体来看，市场的走势格外温吞。所有的资金都在观望。其实按道理，昨天有一批资金借会议已经选择出局。但是今天早盘看，自然跌停居然只有一家。这说明整体市场已经不是看空，而是什么都不看了。资金索然无味的在观望。观望什么呢？





消息面上现在两个事情是最大的关注点。





一个是今晚能够确定的美联储12月议息会议。虽然没谱已经连续两次怒斥美联储政策，但是恐怕大概率还是会加息。如果加息落地，美股可能还要应声向下走一走。技术破位已经是板上钉钉。这个没什么可讲的了。





另一个就是中央经济工作会议。这算是消息面年底前对于大A股最后的温柔了。能否传递出超预期利好。这其实对于市场而言非常重要。按照昨夜外媒的消息来看，今天开始应该为期三天的会议已经举行，到周五。所以大家能够看到，早盘金融权重还是在谨慎的护盘，避免市场出现明确的方向选择信号。对于整个市场来说，都是在等待。





但等待过后一定是强烈的方向选择的兑现。A股已经进入新一轮的变盘窗口期。在这个窗口封闭前，大家最好的选择，还是耐心观望。等待方向的确定。



