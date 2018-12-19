【今日题材】

1、新建纯电动乘用车项目调整为备案制、产业链公司受关注

发改委正式发布《汽车产业投资管理规定》，自2019年1月10日起施行。经国务院同意，《政府核准的投资项目目录(2016年本)》中新建中外合资轿车生产企业项目、新建纯电动乘用车生产企业(含现有汽车企业跨类生产纯电动乘用车)项目及其余由省级政府核准的汽车投资项目均不再实行核准管理，调整为备案管理。

相关概念股：

科恒股份(300340)拟收购深圳誉辰、诚捷智能，布局中后段，打造锂电设备全线龙头。

璞泰来(603659)锂电涉笔涂布机绑定ATL/CATL龙头客户，位居国内第三。





2、华为5G商业合同全球领先 今年营收将突破1000亿美元

华为技术有限公司周二宣布，已获得了超过25份5G商业合同，在5G商业合同方面处于全球领先地位，并已出货了逾1万个5G基站。华为副董事长兼轮值CEO胡厚崑在深圳总部的一次新闻发布会上表示，预计今年公司总营收将超过1000亿美元，“这将是我们公司历史上的一个重大里程碑。”

相关概念股：信维通信(300136)、同兴达(002845)、硕贝德(300322)





3、雄安新区土壤污染综合防治方案将发布 严守安全底线

据报道，河北省即将发布《雄安新区土壤污染综合防治先行区建设方案》。方案将要求严守土壤环境安全底线，要求落实土壤污染防治行动计划，推进固体废物堆存场所排查整治，加强污染源防控、检测、治理，确保土壤环境安全。方案的推出将对雄安新区土壤污染的调查、修复给与指导性意见，并将实施一批可被雄安新区乃至全国借鉴的高标准土壤修复案例。

相关概念股：永清环保(300187)、启迪桑德(000826)





4、全球收入最高前十iOS应用发布 付费订阅正成主流

据应用分析公司Sensor Tower 12月17日发布数据，全球收入最高的前十大iOS应用中，Netflix居首，光是由iOS订阅上获得收入就达到7.902亿美元。此外，中国开发的app独占5席：腾讯视频第2、爱奇艺第4、快手第5、优酷第8、QQ排第9。

相关概念股：A股概念股可关注网络视频分发龙头捷成股份(300182)，以及优质视频平台芒果超媒(300413)，公司已锁定2018-20年湖南卫视版权，在内部体系搭建、资源共享等方面都与湖南广电内容实现了互通。









5、产能受限叠加需求增长、碳酸二甲酯价格创历史新高





受环保政策影响，碳酸二甲酯(DMC)产能出现收缩，价格持续上涨。最新数据显示，华东地区DMC报价10300元/吨，单日上;张300元/吨，再创历史新高。据了解，泰州灵谷精细化工6万吨装置预计将于12月31日前彻底停机，占行业总产能近20%。





相关概念股：





石大胜华(603026) 为DMC龙头，年产能12.5万吨。





奥克股份(300082) 此前在互动平台表示，2万吨DMC产能装置试生产出的产品已对外销售。









【要闻】

1、深交所：深化创业板改革 大幅提升对新经济企业的包容性

2、证监会：严厉打击跨境违法违规行为 维护两地资本市场健康稳定发展

3、中证协：28家券商已出资417亿元成立支持民营企业发展资管计划

4、郑商所：19日结算时起将苹果期货合约交易保证金标准调整为8%

5、华为宣布已获25份5G商业合同 营收将突破1000亿美元

6、三部委：开展打击私屠滥宰防控非洲猪瘟 保证生猪产品质量安全专项治理行动

7、证监会：3家公司首发上会 2家过会1家被否

8、韬蕴资本：贾跃亭躲在豪宅大门紧闭 拒绝接受任何法律文书

9、统计局：广东省工信部门正进行整改 适时对外发布PMI等数据

10、上周新增投资者数21.21万，前值为22.28万，环比减少4.8%

11、上海银保监局创新机制 落地创新试点项目39项

12、发改委：今年1-11月民间投资继续保持较快增长

13、美国三大股指小幅收涨 科技股领涨









【今日复牌】

鹏翎股份(300375)、远望谷(002161)





【增减持】

香江控股(600162)：控股股东南方香江集团及其一致行动人增持公司5%股份

中航光电(002179)：控股股东拟5000万至1亿元增持股份

中曼石油(603619)：股东拟合计减持不超6%股份

丝路视觉(300556)：两股东拟合计减持不超8.83%股份

平治信息(300571)：三位股东拟减持不超过7%公司股份

银信科技(300231)：控股股东大宗交易减持740万股





【个股公告】

金通灵(300091)：实控人将变更为南通国资委 并承诺提供不低于60亿元融资

新元科技(300472)：股东与常德产投签署协议 实控人可能变更为常德财政局

北大荒(600598)：实控人由农业农村部变更为财政部

英飞拓(002528)：实控人、控股股东拟向深投控转让8.61%股份

金发科技(600143)：拟7亿收购宁波海越51%股权 实现全资控股

摩登大道(002656)：控股股东倡议员工增持 承诺兜底并保底收益8%

广汇汽车(600297)：全资附属公司获17.25亿元银团贷款

东方铁塔(002545)：中标1.8亿元国家电网项目

远望谷(002161)：重组事项未获审核通过 明日复牌

豫金刚石(300064)：实际控制人终止履行增持公司股份承诺

玲珑轮胎(601966)：拟以不超10亿元进行证券投资

百利科技(603959)：拟定增募资不超过10亿元

小天鹅A(000418)：美的集团(000333)将作为本次合并小天鹅异议股东现金选择权提供方





【解禁】

劲胜智能(300083)、南玻A(000012)、万里石(002785)、特发信息(000070)、银宝山新(002786)、天际股份(002759)、英科医疗(300677)、思维列控(603508)、无锡银行(600908)、ST明科(600091)、金山股份(600396)



